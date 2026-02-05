《駐京專電》市監總局：將出台放心消費標準、放心消費主體培育等政策文件

市場監管總局副局長、國家標準化管理委員會主任鄧志勇5日在國新辦新聞發布會上表示，下一步，市場監管總局將以放心消費集聚區建設為載體，出台放心消費標準、放心消費主體培育等政策文件，培育一大批帶動面廣、顯示度高的放心商圈、放心市場、放心景區，讓消費者可感可及。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明5日北京專電》