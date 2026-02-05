《駐京專電》商務部：擴大優質產品和服務進口，將組織超百場活動

商務部新聞發言人何亞東在例行發布會表示，商務部將擴大自各國優質產品和服務的進口，推動進口規模持續增長，來源更加的多元，今年將組織超百場形式多樣的進口促進活動。



他表示，今年商務部將組織超百場形式多樣的進口促進活動，在工作中，將強化出口中國與「購在中國」之間的聯動，搭建更多的進口商品促消費的場景，讓優質的進口產品和服務進得來，而且賣得好。將推動政策加活動雙輪驅動，更好的釋放中國市場的潛力。



*加快落實53個非洲建交國100%稅務零關稅舉措*



第一是擴大開放，通過商簽共同發展夥伴關係協定，加快落實對53個非洲建交國實施100%稅務零關稅舉措。推動商簽或者升級自貿協定，有序的擴大市場准入。第二是政策賦能。將研究出台專項政策，進一步提升進口貿易的便利化水平，優化進口商品來源和區域的結構，促進進口與投資、消費之間的良性互動。第三是創新活動。將繼續辦好進博會。打響出口中國這個品牌。以更大力度、更實的舉措來擴大進口。



2025年，中國進口的規模達到了18.5萬億元人民幣，連續17年成為全球第二大進口市場，中國自130多個國家和地區的進口實現增長，已經成為近80個國家的主要的出口目的地。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明5日北京專電》