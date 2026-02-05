《滬／深股通》貴州茅台為滬股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|貴州茅台
|(600519)
|4403.16
|紫金礦業
|(601899)
|2724.39
|工業富聯
|(601138)
|2104.61
|寒武紀
|(688256)
|1923.76
|中國平安
|(601318)
|1648.58
|兆易創新
|(603986)
|1396.57
|中微公司
|(688012)
|1247.78
|隆基綠能
|(601012)
|1025.00
|藥明康德
|(603259)
|1000.57
|洛陽鉬業
|(603993)
|998.82
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|天孚通信
|(300394)
|2986.04
|中際旭創
|(300308)
|2894.59
|寧德時代
|(300750)
|2522.53
|新易盛
|(300502)
|2018.74
|陽光電源
|(300274)
|1897.88
|北方華創
|(002371)
|1443.13
|金風科技
|(002202)
|1251.51
|美的集團
|(000333)
|1106.07
|立訊精密
|(002475)
|994.93
|東方財富
|(300059)
|865.29
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社5日專訊》
