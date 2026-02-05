《神州頭條》報章頭版摘要：習近平同特朗普通電話、同普京視頻會晤

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平同俄羅斯總統普京舉行視頻會晤

2月4日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂同俄羅斯總統普京舉行視頻會晤。習近平表示，開年以來，國際形勢愈發動盪。作為負責任大國和聯合國安理會常任理事國，中俄兩國有義務推動國際社會堅守公平正義，堅定捍衛二戰勝利成果，堅決維護以聯合國為核心的國際體系和國際法基本準則，攜手維護全球戰略穩定。



習近平同美國總統特朗普通電話

2月4日晚，國家主席習近平同美國總統特朗普通電話。習近平指出，新的一年，我願同你繼續引領中美關係這艘大船穿越風浪、平穩前行，多辦一些大事、好事。美方有美方的關切，中方有中方的關切。中方言必信，行必果，說到做到。只要雙方秉持平等、尊重、互惠的態度相向而行，就可以找到解決彼此關切的辦法。



中央農辦解讀一號文件：提升農業科技創新體系整體效能

國務院新聞辦公室4日舉行新聞發布會，中央財辦分管日常工作的副主任、中央農辦主任韓文秀，中央財辦副主任、中央農辦副主任祝衛東深入解讀中央一號文件精神，介紹錨定農業農村現代化、扎實推進鄉村全面振興有關情況。





《上海證券報》



開年業務大單不斷，上市公司簽出「開門紅」

2026年以來，A股上市公司業務經營喜訊頻傳。Choice數據顯示，截至2月4日晚，披露中標或簽訂合同的上市公司數量已超過百家。從國內重大基建項目到國際高端市場，一批批金額可觀的訂單，不僅為相關公司新年經營發展奠定了良好開局，更彰顯出中國經濟蓬勃向上的復甦活力。





《證券時報》



增強資本市場主場吸引力，提升全球配置力

近期，資本市場對外開放動作頻頻。在「引進來」與「走出去」雙向發力中，既增強主場吸引力，又提升全球配置力，為金融高質量發展與實體經濟轉型升級注入持久動力。



加碼入市得好報，多家險企投資收益大增

近期，多家頭部險企召開2026年工作會議。2025年，在加大中長期資金入市力度的政策指引下，頭部險企以實際行動落實，並取得投資收益增長，經營績效顯著提升。