05/02/2026 08:00

《神州頭條》報章頭版摘要：習近平同特朗普通電話、同普京視頻會晤

▷ 習近平2月4日與俄羅斯總統普京舉行視頻會晤
▷ 習近平同日與美國總統特朗普通電話
▷ 中央農辦4日解讀中央一號文件農業科技政策

　　內地主要財經報章頭版摘要如下：

《中國證券報》

習近平同俄羅斯總統普京舉行視頻會晤
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
2月4日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂同俄羅斯總統普京舉行視頻會晤。習近平表示，開年以來，國際形勢愈發動盪。作為負責任大國和聯合國安理會常任理事國，中俄兩國有義務推動國際社會堅守公平正義，堅定捍衛二戰勝利成果，堅決維護以聯合國為核心的國際體系和國際法基本準則，攜手維護全球戰略穩定。

習近平同美國總統特朗普通電話
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
2月4日晚，國家主席習近平同美國總統特朗普通電話。習近平指出，新的一年，我願同你繼續引領中美關係這艘大船穿越風浪、平穩前行，多辦一些大事、好事。美方有美方的關切，中方有中方的關切。中方言必信，行必果，說到做到。只要雙方秉持平等、尊重、互惠的態度相向而行，就可以找到解決彼此關切的辦法。

中央農辦解讀一號文件：提升農業科技創新體系整體效能
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國務院新聞辦公室4日舉行新聞發布會，中央財辦分管日常工作的副主任、中央農辦主任韓文秀，中央財辦副主任、中央農辦副主任祝衛東深入解讀中央一號文件精神，介紹錨定農業農村現代化、扎實推進鄉村全面振興有關情況。


《上海證券報》

習近平同俄羅斯總統普京舉行視頻會晤
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
2月4日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂同俄羅斯總統普京舉行視頻會晤。

習近平同美國總統特朗普通電話
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
2月4日晚，國家主席習近平同美國總統特朗普通電話。

開年業務大單不斷，上市公司簽出「開門紅」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
2026年以來，A股上市公司業務經營喜訊頻傳。Choice數據顯示，截至2月4日晚，披露中標或簽訂合同的上市公司數量已超過百家。從國內重大基建項目到國際高端市場，一批批金額可觀的訂單，不僅為相關公司新年經營發展奠定了良好開局，更彰顯出中國經濟蓬勃向上的復甦活力。


《證券時報》

習近平同美國總統特朗普通電話
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
2月4日晚，國家主席習近平同美國總統特朗普通電話。

增強資本市場主場吸引力，提升全球配置力
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近期，資本市場對外開放動作頻頻。在「引進來」與「走出去」雙向發力中，既增強主場吸引力，又提升全球配置力，為金融高質量發展與實體經濟轉型升級注入持久動力。

加碼入市得好報，多家險企投資收益大增
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近期，多家頭部險企召開2026年工作會議。2025年，在加大中長期資金入市力度的政策指引下，頭部險企以實際行動落實，並取得投資收益增長，經營績效顯著提升。

