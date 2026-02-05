《神州經脈》字節買H200芯片現阻滯，中美領導人或年內互訪，滬指止兩連升

滬綜指今日（5日）縮量收跌0.64%，報4075.92點，兩連升斷纜，深成指亦跌1.44%，創業板指跌1.55%。兩市全日成交2.17萬億元（人民幣．下同），較上個交易日大減3047億元或12.3%。分析人士稱，春節前較難有大的行情，市場料震盪結構性為主。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.9408，較上個交易日4時30分收盤價跌32點子，全日在6.9386至6.9497之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.9570，較上個交易日跌37點子，止兩連升，較市場預期偏弱102點子，表明監管仍在過濾單邊預期釋放維穩信號。



*今日新聞精選*



1. 中國與美俄元首在4日同日溝通，國家主席習近平先和俄羅斯總統普京視頻會晤，再與美國總統特朗普通話。事後俄羅斯總統助理烏沙科夫表示，應習近平邀請，普京計劃在2026上半年對中國進行訪問。特朗普則在事後表示，在通話中談到自己4月訪問中國的行程，還稱習近平將於今年年底訪問美國。中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上，未有正面回應相關訪華和訪美事宜，僅稱「中俄兩國元首一直通過各種方式保持戰略溝通」、「中美兩國元首保持著溝通和互動」。



2. 就美國組建關鍵礦產貿易集團，中國外交部發言人林劍下午表示，反對任何國家以小圈子的規則破壞國際經貿秩序。美國副總統萬斯周三（4日）公布計劃，擬聯合盟友組建一個關鍵礦產優惠貿易集團，並提議協調設定價格下限，華盛頓正加大力度，試圖削弱中國對先進製造業關鍵材料的掌控。去年中國限制向美國供應稀土後，特朗普政府已加緊努力確保美國關鍵礦產的供應。



3. 美俄之間的《新削減戰略武器條約》今日失效，有日媒今日在中國外交部例行記者會上提問，對於美方稱有必要在推進核軍控問題上建立一個包括中國在內的框架，中方立場為何？中國外交部發言人林劍強調，中國的核力量與美俄完全不在一個量級，現階段不會參加核裁軍談判；中國一直堅持自衛防禦的核戰略，並始終將核力量維持在國家安全需要的最低水平，無意與任何國家進行軍備競賽。



4. 據《路透》引述知情人士透露，特朗普政府願意允許字節跳動購買英偉達的H200芯片，但英偉達尚未接受美國政府現行草案中的「了解你的客戶」(KYC)要求以及其他若干條件。KYC規定旨在確保中國軍方無法獲取這些芯片。英偉達正就相關條款與美國政府進行更廣泛的磋商。英偉達稱，公司必須遵守美國的管制措施，無法自行接受或拒絕許可條件，「雖然KYC很重要，但這並非核心問題。美國企業要實現銷售，條件必須具有商業可行性，否則市場將持續轉向外國替代品」。



5. 市場傳出馬斯克團隊秘密走訪了中國多家光伏企業，考察項目涉及設備、硅片、電池組件等環節。晶科能源昨晚發布股票異動公告稱，市場傳聞馬斯克團隊走訪多家光伏企業，公司與馬斯克考察團接觸，但截至目前，公司未與相關團隊開展任何合作，亦未簽署任何框架性協議或正式協議，未有在手訂單。



6. 據《第一財經》報道，繼微信封殺自家騰訊元寶紅包鏈接之後，百度文心助手的紅包分享鏈接亦被微信屏蔽，頁面顯示網頁存在誘導或誤導下載/跳轉的內容，需要跳轉第三方瀏覽器訪問。目前，百度已調整為「口令紅包」形式發放，用戶需手動複製口令至百度App內參與活動。百度文心官方曾調侃騰訊「對文心比對元寶還好呢」。



7. 財政部、海關總署、稅務總局聯合印發《關於海南自由貿易港島內居民消費的進境商品「零關稅」政策的通知》，自公布之日起實施。政策規定，對海南自由貿易港島內居民在指定經營場所購買的進境商品，在免稅額度和商品清單範圍內免徵進口關稅、進口環節以及國內環節增值稅和消費稅。免稅額度為每人每年1萬元人民幣，不限購買次數。免稅商品主要包括部分食品飲料、日化用品、家居百貨、母嬰用品等。



8. 胡潤研究院今日發布《2025胡潤中國500強》，按照企業價值排名。榜單顯示，台積電價值增長3.5萬億元，以10.5萬億元蟬聯中國價值最高的民營企業；騰訊價值增長1.9萬億元，以5.3萬億元穩居第二；字節跳動價值增長1.8萬億元，以3.4萬億元保持第三，漲幅達109%；小米新進前十，價值增長3570億元，以1萬億元位列第八。美團則跌出前十，位列第17位。