《鍾之日記》北水撐恒指連升，紅包戰科網偏軟

2月5日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



美股隔晚個別發展，反映中概股表現的金龍指數挫近2%。港股連升兩日後，今日低開219點，早段走勢反覆向下，最多曾跌逾400點。午後重磅科技股掉頭向上，帶動恒指收復失地，最終收報26885，全日升37點或0.1%，三連升，主板成交逾3151億元，北水淨流入249.78億元，再創去年8月以來新高，反映內地資金看好港股，對市場走勢有明顯支撐作用。



*A股縮量收跌0.6%，消費板塊逆勢大漲*



滬綜指今日縮量收跌0.64%，報4075.92點，兩連升斷纜，深成指亦跌1.44%，創業板指跌1.55%。兩市全日成交2.17萬億元人民幣，較上個交易日大減12%。分析人士稱，春節前較難有大的行情，市場料震盪結構性為主。A股縮量分化是資金調倉行為與節前情緒共同作用的結果。臨近春節，部分投資者傾向於獲利了結，增量資金入場也較為審慎，導致市場整體成交萎縮。



從板塊來看，消費板塊逆勢大漲，旅遊酒店、食品飲料、影視院線輪番活躍。大金融板塊午後走強，廈門銀行(滬:601187)升停封板。下跌方面，金價和銀價大幅下挫，滬深貴金屬概念集體大跌。



值得留意，全國31省2026年經濟增速目標均已出爐，有七省設立了區間增速目標，其中包括廣東、浙江兩個經濟強省。倘若用2025年各省GDP在全國GDP中的佔比為權重，31省增速目標加權後為5%。



*馬雲現身千問打氣紅包戰，阿里未獲提振*



春節臨近，內地大型科企齊推大額紅包搶客，阿里巴巴(09988)旗下AI助手「千問App」周五(6日)將啟動30億元(人民幣．下同)「新春請客計劃」應戰。內媒報道，阿里創始人馬雲昨日(4日)現身杭州阿里總部千問辦公樓，為春節紅包大戰團隊打氣。



阿里員工在社交媒體爆料，馬雲在阿里巴巴合夥人邵曉鋒陪同下探訪千問項目組，與項目團隊成員交流，關注大模型在節日期間的技術保障與應用落地情況。



報道指，馬雲此次到訪未對外公開宣布，屬內部工作調研。據現場員工透露，馬雲當天戴著帽子，神情輕鬆，與項目組成員親切交流。有員工興奮地表示，「太意外了，沒想到馬老師會突然出現，還和我們一起合影留念」。



據了解，千問App「新春請客計劃」將以免單形式請全國人民在春節期間吃喝玩樂，千問將通過淘寶、閃購、飛豬、大麥、高德、盒馬平台推出免單及大額現金紅包活動，覆蓋餐飲、出行及文娛等消費場景。今次千問30億元請客計劃，為阿里史上春節活動中投入最大，在今年春節互聯網巨頭AI大戰中投入金額也最高。此前，騰訊(00700)已上線金額總規模約10億元的春節現金紅包活動；百度(09888)亦會於春節期間推出合共5億元的AI紅包活動。



不過，繼微信封殺自家騰訊元寶紅包鏈接之後，百度文心助手紅包分享鏈接據報亦被微信屏蔽。目前，百度已調整為「口令紅包」形式發放，用戶需手動複製口令至百度App內參與活動。今日百度收升2.7%，騰訊仍跌1.7%，至於阿里巴巴股價升不足0.1%。



*金價再次走弱，黃金股集體下挫*



國家主席習近平昨日（4日）與美國總統特朗普通電話，特朗普事後在其社交平台Truth Social發文形容電話會談「非常出色」，就中美貿易、軍事議題、預計4月訪華行程、台灣議題、俄烏及伊朗等議題討論，整體氣氛正面，內容深入。特朗普又指中國正考慮增加採購美國農產品，包括在本季將大豆採購量提高至2000萬噸，並已承諾在下一季採購2500萬噸大豆。



市場預期中美關係進一步緩和，避險需求下降令金價有所回吐。亞洲早盤現貨金跌破4900美元/盎司，日內跌幅超1%；現貨白銀跌破79美元/盎司，日內大跌11%。黃金股集體下挫，萬國黃金集團(03939)收挫7.2%，中國黃金國際(02099)挫5.6%，紫金礦業(02899)跌4.8%，招金礦業(01818)跌3.2%。



銀河證券研報稱，在市場過度的美聯儲獨立性喪失流動性溢價預期與短期過大的漲幅回落整固後，美聯儲的流動性邊際寬鬆與全球地緣衝突加劇仍有望推動金價上漲。東方證券則分析，對美聯儲獨立性擔憂明顯緩解的情況下，近期貴金屬對寬鬆預期的樂觀交易回擺，短期調整幅度明顯。該行認為，貴金屬根本邏輯並未改變。



金價震盪引發變現潮，昔日鋪設在澳門英皇娛樂酒店(00296)大堂地面的79公斤金磚也被變賣套現。近日，有網民發現該酒店大廳的「黃金大道」突然消失，酒店當時回覆指與金價無關，只是酒店內部裝修。不過，英皇娛樂酒店昨宣布，以9970萬元出售合共重79公斤之多塊金磚予賀利氏金屬香港，料收益9020萬元。



公告指，由於酒店終止博彩業務營運，該貴金屬已不再與酒店未來的主題相關。鑑於當前市況及金價處於高位水平，董事認為出售事項對集團而言為一個良好機會實現和釋放該貴金屬的價值，同時使集團未來能夠節省相關的保安及保險費用。英皇娛樂酒店今日股價上揚9.8%，報0.27元。



