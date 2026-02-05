《Ａ股焦點》發行200億元次級債券獲中證監批復，中國銀河A股升0.3%

中國銀河(06881)(滬:601881)公告稱，收到中國證券監督管理委員批復，同意公司向專業投資者公開發行面值總額不超過200億元人民幣次級債券的註冊申請。該批復自同意註冊之日起24個月內有效，公司在註冊有效期內可以分期發行次級債券。



中國銀河A股升0.3%，H股跌0.47%。

《經濟通通訊社5日專訊》