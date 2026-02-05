《Ａ股焦點》發行200億元次級債券獲中證監批復，中國銀河A股升0.3%

中國銀河(06881)(滬:601881)公告稱，收到中國證券監督管理委員批復，同意公司向專業投資者公開發行面值總額不超過200億元人民幣次級債券的註冊申請。該批復自同意註冊之日起24個月內有效，公司在註冊有效期內可以分期發行次級債券。
中國銀河A股升0.3%，H股跌0.47%。
《經濟通通訊社5日專訊》
【你點睇？】巴拿馬最高法院裁定長和港口合同違憲，港口營運暫時由丹麥馬士基接管。你認為中方以及長和會否採取措施強力反制，以維護利益？ ► 立即投票
05/02/2026 14:30
中國銀河(06881)(滬:601881)公告稱，收到中國證券監督管理委員批復，同意公司向專業投資者公開發行面值總額不超過200億元人民幣次級債券的註冊申請。該批復自同意註冊之日起24個月內有效，公司在註冊有效期內可以分期發行次級債券。
中國銀河A股升0.3%，H股跌0.47%。
《經濟通通訊社5日專訊》
【你點睇？】巴拿馬最高法院裁定長和港口合同違憲，港口營運暫時由丹麥馬士基接管。你認為中方以及長和會否採取措施強力反制，以維護利益？ ► 立即投票
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
IPON