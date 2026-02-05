【內房困局】A股房企去年預虧總額逾2400億，五房企蝕超百億，萬科居首

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

據《財新》引述Wind數據指出，截至2月3日，在A股房地產管理和開發板塊中，已有74家上市公司披露2025年業績預告。以預告淨利潤下限計算，已披露業績預告的房企合計預虧逾2400億元（人民幣．下同）。



從結構上看，行業虧損高度集中。按預告淨利潤下限排序，虧損額最高的前10家房企合計預虧約1940億元，佔全部預告虧損規模的八成以上。



從單家企業來看，萬科(02202)(深:000002)預告淨虧損約820億元，居A股房企之首，亦可能刷新A股房企年度虧損紀錄。華夏幸福(滬:600340)、綠地控股(滬:600606)、華僑城(深:000069)和金地集團(滬:600383)四家房企的2025年預虧額亦達到百億元量級，並均較2024年的虧損幅度進一步擴大。



預虧房企歸納原因主要集中在三方面：房地產項目結算規模下降，可結轉面積和收入下滑，直接壓縮當期利潤空間；部分頭部房企根據市場變化，對存量項目和相關資產集中進行減值測試並確認減值損失，階段性放大虧損；個別此前保持盈利的房企，在本輪周期中集中完成歷史項目結算，相關影響首次系統反映至利潤表。



仍有少數房企預告利潤增長或扭虧為盈，但其盈利來源主要集中於財務重組、資產處置或投資退出，與地產主業的關聯度有限。例如，金科股份(深:000656)預計在2025年實現扭虧，但其實現盈利的核心原因是「重整計劃執行完畢形成重整收益」，該項收益預計高達680億至700億元，屬於非經常性損益。



另有一些房企在業績預告中明確釋放收縮或轉型信號。比如南國置業(深:002305)預計虧損15億至21億元，在業績預告透露，公司已於2025年完成重大資產出售，擬退出房地產開發主業，轉向輕資產運營；萬通發展(滬:600246)則在持續收縮地產業務，預虧5億至7.5億元，同時嘗試切入半導體等新領域。

