胡潤非國有企業500強：台積電、騰訊、字節位列前三，美團跌出前十

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

胡潤研究院今日發布《2025胡潤中國500強》，列出了中國500強非國有企業，按照企業價值排名。



榜單顯示，台積電價值增長3.5萬億元（人民幣．下同），以10.5萬億元蟬聯中國價值最高的民營企業；騰訊(00700)價值增長1.9萬億元，以5.3萬億元穩居第二；字節跳動價值增長1.8萬億元，以3.4萬億元保持第三，漲幅達109%；小米(01810)新進前十，價值增長3570億元，以1萬億元位列第八，主要得益於小米汽車業務爆發式增長以及手機高端化帶來的盈利躍升。美團(03690)則跌出前十，位列第17位。



本次榜單上榜門檻比上一年上升75億元，達到340億元，漲幅28%；上榜企業總價值上漲21萬億元或38%，達到77萬億元。95家(19%)企業新上榜，其中7家價值超過1000億元，包括沐曦(滬:688802)、摩爾線程(滬:688795)、廣發證券(01776)(深:000776)、世紀華通(深:002602)、南亞科技、西安奕材(滬:688783)、影石創新(滬:688775)。



胡潤表示，以台積電、寒武紀(滬:688256)、聯發科技為首的半導體行業今年增長最多，超越生命健康成為榜單的第二大行業；工業產品行業仍居第一，生命健康行業位列第三。此外，增長較多的還有化工、金屬與礦產以及能源等行業；降幅最大的行業則是房地產，其次是零售。



《2025胡潤中國500強》前十名

排名(升跌) 公司 價值(億元人民幣) 漲幅 1(-) 台積電 105000 50% 2(-) 騰訊控股 53300 56% 3(-) 字節跳動 34000 109% 4(-) 阿里巴巴 27000 75% 5(-) 寧德時代 18600 59% 6(-) 拼多多 13200 16% 7(+1) 中國平安保險 10500 15% 8(+3) 小米 10000 56% 9(-) 比亞迪 8720 10% 10(-) 華為 8500 25%

(wn、sl)《經濟通通訊社5日專訊》