【ＡＩ】阿里巴巴大模型品牌統一為「千問」，避免多個名稱混淆

據內媒報道，阿里巴巴集團內部將AI的總稱和核心品牌統一為「千問」，千問大模型(Qwen)涵蓋基礎大模型和專業領域模型。
據悉，此舉是為了避免之前千問、通義千問、Qwen等多個名稱導致的混淆問題，統一名稱之後，阿里巴巴大模型品牌中文為千問大模型，英文為Qwen，通義實驗室為阿里巴巴集團旗下通義實驗室的組織名稱。
《經濟通通訊社5日專訊》
05/02/2026 15:28
