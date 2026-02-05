【ＡＩ】阿里巴巴大模型品牌統一為「千問」，避免多個名稱混淆

據內媒報道，阿里巴巴集團內部將AI的總稱和核心品牌統一為「千問」，千問大模型(Qwen)涵蓋基礎大模型和專業領域模型。



據悉，此舉是為了避免之前千問、通義千問、Qwen等多個名稱導致的混淆問題，統一名稱之後，阿里巴巴大模型品牌中文為千問大模型，英文為Qwen，通義實驗室為阿里巴巴集團旗下通義實驗室的組織名稱。

《經濟通通訊社5日專訊》