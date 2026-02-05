  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

05/02/2026 15:28

【ＡＩ】阿里巴巴大模型品牌統一為「千問」，避免多個名稱混淆

　　據內媒報道，阿里巴巴集團內部將AI的總稱和核心品牌統一為「千問」，千問大模型(Qwen)涵蓋基礎大模型和專業領域模型。

　　據悉，此舉是為了避免之前千問、通義千問、Qwen等多個名稱導致的混淆問題，統一名稱之後，阿里巴巴大模型品牌中文為千問大模型，英文為Qwen，通義實驗室為阿里巴巴集團旗下通義實驗室的組織名稱。
《經濟通通訊社5日專訊》

【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇

下一篇新聞︰05/02/2026 15:22  《中美關係》商務部：中國訴美國《通脹削減法》案裁決反映世貿…

其他
More

05/02/2026 15:12  零跑汽車ＣＯＯ徐軍：２０２６年目標銷量１０５萬台，「多一台…

05/02/2026 15:06  《Ａ股行情》滬綜指收跌０﹒６４％，兩市成交縮量一成

05/02/2026 15:06  《Ｂ股行情》上證Ｂ股指數收跌０﹒４％，深證Ｂ收升０﹒４％

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國極限施壓，古巴危機不遜伊朗

04/02/2026 18:47

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，銀行出招搶短存，恒生一周港元定存...

01/02/2026 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區