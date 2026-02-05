  • 會員
05/02/2026 15:55

《中國要聞》光伏行業協會：料今年新增光伏裝機規模為180至240GW

摘要
免責聲明

▷ 中国光伏行业协会预计2026年全球新增光伏装机500-667GW
▷ 2026年中国新增光伏装机预计180-240GW
▷ 全球新增装机预计2027年起回升，2030年达881-1044GW

　　今日，中國光伏行業協會在北京舉辦行業2025年發展回顧與2026年形勢展望研討會。據會上發布的CPIA《2025-2026年中國光伏產業發展路線圖》（以下簡稱「路線圖」），預計2026年全球新增光伏裝機規模為500至667GW，中國新增光伏裝機規模為180至240GW，較2025年的315.07GW有較明顯回落；預計2027年起中國新增裝機將逐漸增加，到2030年預計達270至320GW。

　　更長時間來看，預計「十五五」期間（即2026年至2030年），全球年均光伏新增裝機規模為725至870GW，中國年均光伏新增裝機規模為238至287GW。兩個市場的趨勢均為2026年回調，此後回歸上升通道。

　　中國光伏行業協會顧問王勃華在會上解讀稱，2026年，由於分布式管理辦法、上網電價市場化改革等政策推出時間不久，市場存在觀望情緒，導致新增裝機預計出現調整。但是後續隨著新能源融合發展、綠電直連等政策實施的效果開始顯現，預計新增裝機會回到上升通道。「但有一點是肯定的，增速會放緩，增量會持穩。」王勃華稱。

*全球市場預計2027年起回升*

　　此外，路線圖指出，在全球市場方面，預計2026年一般情況下新增裝機500GW，低於2025年580GW的規模；樂觀情況下則預計為667GW。2027年起預計重回上升通道，2030年全球新增光伏裝機規模預計達881至1044GW。

　　國際市場方面，歐洲市場保持平穩；美國裝機預期下調，受政策不確定性影響較大；印度裝機預期增長迅猛；其他新興市場，如中東、北非及撒哈拉以南非洲地區，光伏規劃與部署步伐加快；G20峰會宣言利好新能源。
《經濟通通訊社5日專訊》

