  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

05/02/2026 09:00

小米汽車高端化戰略碰壁，據報解散專屬銷售團隊

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 小米汽車SU7 Ultra售52.99萬，2025年2月上市
▷ 2025年12月SU7 Ultra銷量跌至45輛，專屬銷售團隊2026年1月底解散
▷ 2025年5月70名車主集體維權，控訴車輛配備與宣傳不符

　　小米(01810)去年2月推出號稱「地表最快四門量產車」SU7 Ultra，雄心勃勃進軍高端豪車市場，還斥巨資打造專屬銷售團隊。不料，這款電動超跑開高走低，去年12月僅賣出45輛。對此，小米汽車已於今年1月底悄悄解散專屬銷售團隊。

　　綜合內媒報道，SU7 Ultra是小米汽車高端化戰略的核心產品，2025年2月27日正式上市，售價高達52.99萬元（人民幣．下同），該車搭載三電機系統，最大馬力1548匹，0到100公里加速僅需1.98秒，最高時速可達350公里。小米汽車董事長雷軍宣稱，SU7 Ultra性能比肩保時捷、科技緊追特斯拉、豪華媲美BBA（奔馳、BMW、奧迪），重新定義豪車新標準。

　　報道指出，小米參照傳統超級豪車品牌的銷售策略，透過專車專服，為潛在車主提供深度、客製化的高端購車體驗。團隊成員大多來自法拉利、林寶堅尼等超跑品牌。相對應的，團隊的營運成本也高得驚人，成員月薪在1.5萬至3萬元之間，還享有六險一金的福利。再加上獨立的後台營運、專屬的服務配置，以及全國重點門市的專屬布局，每一項都在燒錢。

*SU7 Ultra銷量半年內從3000多輛跌至兩位數*

　　小米當初願意投入成本，只因SU7 Ultra承載著它的高端夢，可終究沒能抵擋住市場的考驗。SU7 Ultra上市1個月後，2025年3月銷量達3101輛，一度讓市場看到小米高端化的希望。從3月到8月，月銷量基本維持在2000至3000輛之間；轉捩點發生在2025年9月，當月銷量驟降至488輛，直接腰斬。10月進一步跌至130輛，11月不足百輛，到了12月只賣出45輛。

　　此外，去年5月，超過70名SU7 Ultra車主發起集體維權，控訴車輛實際配備與官方宣傳嚴重不符。目前，民事官司仍在進行中。報道稱，銷量低迷，再加上官司纏身，Ultra Master團隊的存在，已從助力變成了負擔。
《經濟通通訊社5日專訊》

【你點睇？】巴拿馬最高法院裁定長和港口合同違憲，港口營運暫時由丹麥馬士基接管。你認為中方以及長和會否採取措施強力反制，以維護利益？ ► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國極限施壓，古巴危機不遜伊朗

04/02/2026 18:47

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，銀行出招搶短存，恒生一周港元定存...

01/02/2026 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區