小米汽車高端化戰略碰壁，據報解散專屬銷售團隊

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

小米(01810)去年2月推出號稱「地表最快四門量產車」SU7 Ultra，雄心勃勃進軍高端豪車市場，還斥巨資打造專屬銷售團隊。不料，這款電動超跑開高走低，去年12月僅賣出45輛。對此，小米汽車已於今年1月底悄悄解散專屬銷售團隊。



綜合內媒報道，SU7 Ultra是小米汽車高端化戰略的核心產品，2025年2月27日正式上市，售價高達52.99萬元（人民幣．下同），該車搭載三電機系統，最大馬力1548匹，0到100公里加速僅需1.98秒，最高時速可達350公里。小米汽車董事長雷軍宣稱，SU7 Ultra性能比肩保時捷、科技緊追特斯拉、豪華媲美BBA（奔馳、BMW、奧迪），重新定義豪車新標準。



報道指出，小米參照傳統超級豪車品牌的銷售策略，透過專車專服，為潛在車主提供深度、客製化的高端購車體驗。團隊成員大多來自法拉利、林寶堅尼等超跑品牌。相對應的，團隊的營運成本也高得驚人，成員月薪在1.5萬至3萬元之間，還享有六險一金的福利。再加上獨立的後台營運、專屬的服務配置，以及全國重點門市的專屬布局，每一項都在燒錢。



*SU7 Ultra銷量半年內從3000多輛跌至兩位數*



小米當初願意投入成本，只因SU7 Ultra承載著它的高端夢，可終究沒能抵擋住市場的考驗。SU7 Ultra上市1個月後，2025年3月銷量達3101輛，一度讓市場看到小米高端化的希望。從3月到8月，月銷量基本維持在2000至3000輛之間；轉捩點發生在2025年9月，當月銷量驟降至488輛，直接腰斬。10月進一步跌至130輛，11月不足百輛，到了12月只賣出45輛。



此外，去年5月，超過70名SU7 Ultra車主發起集體維權，控訴車輛實際配備與官方宣傳嚴重不符。目前，民事官司仍在進行中。報道稱，銷量低迷，再加上官司纏身，Ultra Master團隊的存在，已從助力變成了負擔。

《經濟通通訊社5日專訊》