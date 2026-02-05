  • 會員
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

05/02/2026 10:24

《Ａ股評論》彭博：A股公司補繳稅款攀升，盈利衝擊成風險關注點

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ A股公司補繳稅款數量攀升
▷ 中關村、五礦資本等19家公告補繳
▷ 藍帆醫療補繳1.7億，五礦資本逾2億

　　據《彭博》報道，今年以來，中國A股上市企業補繳稅款的數量延續了去年下半年的攀升態勢。隨著股市從快速上行轉入震盪期，稅收話題再度引起投資者關注，並擾動市場情緒。

　　公告稱需補繳稅款的公司數量自去年8月開始明顯增多，趨勢在今年延續。《彭博》匯總數據顯示，今年截至2月4日，A股共有19家公司公告需補繳稅款，並計入2025年當期損益，其中不乏中關村(深:000931)、五礦資本(滬:600390)等公司。去年8月至12月累計約70家公司公告需補繳稅款，佔到全年數量的近八成。

　　報道指，中國經濟增長放緩令稅收承壓，疊加樓市低迷導致土地出讓收入驟降，財政收入面臨壓力。上市公司作為納稅重要力量，通過對其加強稅收合規性監管，一定程度上成為緩解財政壓力的方式之一。對於上市公司而言，補稅對業績和投資者情緒的影響不可避免，這個監管趨勢未來若進一步加強，可能會成為影響股票市場情緒的潛在風險因素。

*補繳稅款金額偏高公司，業績影響不小*

　　上海酷望投資總經理楊如意表示：「對上市公司的影響主要體現在現金流和利潤表上，尤其對利潤率本就偏低、現金流緊張的公司衝擊更明顯，」她認為，短期相關公司股價可能因情緒和業績擾動承壓，但更長周期看，市場會逐步區分「補一次就結束」的公司，和「反覆補、反覆出問題」的公司。

　　彭博梳理信息顯示，今年公告補繳稅款金額偏高的公司，大多業績受到的影響不小。如藍帆醫療(深:002382)需補繳近1.7億元(人民幣．下同)稅款，而公司預期2025年歸屬上市公司的淨利潤為虧損約6.5億-8.5億元，繳稅是其中因素之一；五礦資本應補繳稅款及滯納金超過2億元，相較2024年約5億元的淨利潤，佔比亦不低。
《經濟通通訊社5日專訊》

