05/02/2026 17:53

《提振消費》網信辦等11部門：提升入境數字化服務，激發入境消費新潛力

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 網信辦等11部門發布提升入境數字化服務實施意見
▷ 目標2030年入境數字化服務達國際領先水平
▷ 措施含支持境外電子錢包、優化旅遊及公共服務

　　國家網信辦、國家發改委等11部門近日聯合印發《關於提升境外人員入境數字化服務便利性的實施意見》（下稱《實施意見》），旨在打通境外人員入境數字化服務堵點、卡點，打造更加國際化、便利化的數字化服務環境，進一步擴大高水平對外開放，目標是到2030年，入境數字化服務達到國際領先水平，全場景數字化服務與國際通行模式深度銜接。

　　網信辦相關負責人介紹，預期《實施意見》能夠激發入境消費新潛力，帶動旅遊、住宿等服務業繁榮發展，激發數字經濟產業活力，發揮其對於吸引外資、拉動內需、促進增長的重要支撐作用。同時，幫助全球友人更好融入中國數字化服務體系，將進一步提升人員往來便利性，促進國際合作深化，有助於推動更高水平、更寬領域、更深層次的對外開放。

*支持更多境外電子錢包在境內使用*

　　《實施意見》明確了5方面14條工作舉措。其中在完善數字化支付服務方面，《實施意見》提出支持更多境外電子錢包在境內使用，支持數字化服務平台擴大免押金等優惠政策適用範圍；引導商超、餐飲企業和外賣服務平台提升數字化服務能力，推動離境退稅線上辦理。

　　優化數字化旅遊服務方面，提出鼓勵博物館、景區等文化和旅遊場所加強官方網站和移動應用程序建設，優化境外人員常用證件線上預約服務；豐富城市軌道交通系統支付方式，支持有條件的城市探索實現國際銀行卡購票服務，支持交通出行平台提供多語種服務。

*提升企業開辦與註銷、銀行開戶等服務水平*

　　在夯實數字化基礎服務方面，提出要優化電信業務線上辦理體驗，提升面向境外人員的電信服務能力，在入境人流量大的口岸機場增設服務網點；建設數字化綜合服務平台，整合新聞資訊、語言翻譯、政策指引、生活服務、消費指南等內容，接入來華常用移動應用程序和網站。

　　在豐富數字化公共服務方面，則提出要用好數字化手段，提升企業開辦與註銷、銀行開戶、變更登記、貿易、投資等服務水平；支持醫療機構優化就醫服務平台建設，暢通醫事服務預約渠道，提升導診服務數字化國際化水平。
《經濟通通訊社5日專訊》

