05/02/2026 18:02

《新股上市》先正達據報擬今年赴香港上市，募資多達100億美元

　　據《路透》引述知情人士透露，全球農業化學品巨頭先正達集團正計劃今年在香港上市，籌資規模可能高達100億美元。先正達的首次公開發行(IPO)可望成為2026年全球規模前幾大的IPO之一。

　　消息人士稱，中國化工集團旗下的先正達正與多家銀行就承銷事宜進行磋商；先正達可能在上市時發行最多20%的股份。消息人士強調，公開發行的規模和時間尚未最終確定，可能會根據市場情況而改變。

　　報道引述先正達公司回應稱，「我們不評論市場傳言。我們將繼續根據市場狀況及其他相關因素，在股東最大利益的前提下評估資本市場策略。正如我們一再強調的，將在時機成熟時重返資本市場」。

　　公開資料顯示，先正達是全球最大農藥生產商，2017年被中國化工集團收購，其主要產品包括殺蟲劑、除草劑、殺菌劑、殺蟲劑，以及生物燃料等。先正達曾在2023年申請在上交所主板上市，募資規模高達650億元人民幣，若完成上市，將成為A股自2010年農業銀行(滬:601288)上市以來的最大規模IPO。不過，先正達最後在2024年4月撤回申請，終止上市計劃。

　　去年11月，《彭博》曾引述知情人士稱，先正達正考慮2026年在香港IPO。當時彭博行業研究估算，先正達IPO融資規模有望創下四年新高，融資總額可能超過400億美元。
《經濟通通訊社5日專訊》

【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇

