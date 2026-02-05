  • 會員
AH股新聞

05/02/2026 08:21

《中美關係》習近平與特朗普通話，促美慎重處理對台軍售；特朗普稱4月訪華

摘要
▷ 習近平與特朗普通話，促美慎重處理對台軍售
▷ 特朗普稱討論4月訪華行程
▷ 雙方同意加強對話溝通，妥善管控分歧

　　據《新華社》報道，國家主席習近平2月4日晚與美國總統特朗普通電話，重申台灣問題是中美關係最重要的問題，並要求美方務必慎重處理對台軍售安排。
　　習近平稱，過去一年中美兩國領袖保持良好溝通，並在韓國釜山成功會晤，為雙邊關係領航把舵。新一年願與特朗普繼續引領中美關係穿越風浪、平穩前行，多辦一些大事、好事，並稱只要雙方秉持平等、尊重、互惠態度相向而行，便可找到解決彼此關切的辦法。
　　習近平亦提到，2026年中美兩國各有重要議程，包括中國「十五五」開局起步、美國將迎來建國250周年，以及兩國將分別主辦亞太經合組織領導人非正式會議及二十國集團領導人峰會　他表示，雙方應加強對話溝通、妥善管控分歧、拓展務實合作，逐項累積互信，探索正確相處之道。
　　在台灣議題上，習近平強調台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去，並再次要求美方審慎處理對台軍售問題。
*特朗普：討論了貿易、軍事、4月訪問中國行程等*

　　特朗普則表示，美中關係是世界上最重要的雙邊關係，並稱其與習近平有著偉大的關係，在兩人引領下美中在經貿等領域有良好互動。特朗普又稱樂見中國成功，美方願與中方加強合作推動雙邊關係取得新發展，並表示重視中方在台灣問題上的關切，願保持溝通、在其任內維持美中關係良好穩定。

　　特朗普隨後在Truth Social發文寫道，他和習近平進行非常好的通話，討論了許多重要議題，包括貿易、軍事、4月訪問中國行程、台灣、俄烏戰爭、目前伊朗局勢、中國向美國採購石油與天然氣、中方考慮加碼購買美國農產品、飛機引擎交付，以及其他許多議題。（kk，ct）
《經濟通通訊社5日專訊》

