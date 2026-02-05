  • 會員
AH股新聞

05/02/2026 10:48

《中國要聞》工信部：今年是光伏業治理攻堅之年，重點推進四方面工作

　　中國光伏行業協會今日在北京舉辦光伏行業2025年發展回顧與2026年形勢展望研討會。工信部電子信息司副司長王世江在演講中表示，今年是光伏行業治理的攻堅之年，將會同各有關部門重點做好四方面工作，包括治理內捲、完善標準、推進先進光伏技術的產業化步伐，尤其是在鈣鈦礦疊層電池等前沿領域。

　　首先，治理行業內捲，是2026年工作的重中之重。通過加強部門協同，統籌施策，綜合運用產能調控、標準引領、質量監督、價格執法、防範壟斷風險、知識產權保護、促進技術進步、積極拓展應用市場等手段，加快實現供需的動態平衡。

　　其次，完善標準與質量監管，以高標準引領高質量。加快發布包括質量安全、標識規範、能耗限額等強制性國家標準，出台分級分類標準，遏制虛標功率、降低質量管控、侵犯知識產權等行為，加強產品質量監督和抽查，營造優質優價、良性競爭的良好局面。

　　第三，強化創新驅動發展，塑造下一代技術競爭優勢。持續推進先進光伏技術的產業化步伐，尤其是在鈣鈦礦疊層電池等前沿領域，加快塑造新一代產品的競爭優勢與技術進步，破解行業內捲困局。

　　最後，深化國際合作，推動中國光伏高質量走出去。支持企業有序開展海外布局，強化業務指導和服務保障，加強知識產權保護和風險應對，營造推動創新、公平有序的國際市場環境。
《經濟通通訊社5日專訊》

