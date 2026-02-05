《Ａ股行情》滬綜指低開0.66%，中美元首通話，習近平聚焦台灣問題

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

中國與美俄元首在周三（4日）同日溝通，國家主席習近平先和俄羅斯總統普京視頻會晤，再與美國總統特朗普通話。滬深股市今早低開，滬綜指低開0.66%，報4075.03點，深成指低開0.96%，創業板指低開1.02%；有色金屬及半導體股開盤走低。



習近平與普京視頻會晤時表示，國際形勢愈發動盪，中俄兩國有義務推動國際社會堅守公平正義，攜手維護全球戰略穩定。在中美元首通話中，雙方討論經貿及包括台灣在內的地緣政治熱點問題。特朗普稱此次對話「超讚」，而且「聊的時間很長也很透徹」。他還說，中國考慮將當季大豆採購量提高至2000萬噸，進口美國石油和天然氣等事宜，並稱北京已承諾「下一季」購買2500萬噸美國大豆。



不過北京方面在涉及台灣的表述上較為強硬。中國外交部發表聲明稱，中國國家主席習近平對特朗普強調台灣問題是中美關係中最重要的問題。他說：「台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去。」 習近平還要求美國務必慎重處理對台軍售問題。



此外，今年以來，A股上市企業補繳稅款的數量延續了去年下半年的攀升態勢。《彭博》匯總數據顯示，截至2月4日，A股共有19家公司公告需補繳稅款，並計入2025年當期損益，其中不乏中關村(深:000931)、五礦資本(滬:600390)等投資者熟悉的公司。對於上市公司而言，補稅對業績和投資者情緒的影響不可避免，這個監管趨勢未來若進一步加強，可能會成為影響股票市場情緒的潛在風險因素。



人民銀行今日進行1185億元（人民幣．下同）7天期逆回購，同時，重啟14天期逆回購操作，規模3000億元。今日公開市場有3540億元逆回購到期，即淨投放645億元。

