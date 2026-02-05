《Ｂ股行情》上證B股指數收跌0.4%，深證B收升0.4%

上證B股指數收跌0.4%，報263.67點。深證B股指數收升0.4%，報1244.36點。
《經濟通通訊社5日專訊》
【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇
05/02/2026 15:06
上證B股指數收跌0.4%，報263.67點。深證B股指數收升0.4%，報1244.36點。
《經濟通通訊社5日專訊》
【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇
上一篇新聞︰05/02/2026 15:06 《Ａ股行情》滬綜指收跌０﹒６４％，兩市成交縮量一成
05/02/2026 15:28 【ＡＩ】阿里巴巴大模型品牌統一為「千問」，避免多個名稱混淆
05/02/2026 15:22 《中美關係》商務部：中國訴美國《通脹削減法》案裁決反映世貿…
05/02/2026 15:12 零跑汽車ＣＯＯ徐軍：２０２６年目標銷量１０５萬台，「多一台…
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
IPON