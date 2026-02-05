《Ａ股行情》滬綜指半日跌1.03%再失4100關，貴金屬領跌大市

滬深股市連升兩日後回軟，滬綜指半日挫1.03%報4059.91點，深成指跌1.81%，創業板指跌1.94%；兩市上午成交額14474億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交縮量1683億元或10.4%。



盤面上，貴金屬領跌大市，白銀有色(滬:601212)、湖南白銀(深:002716)跌停，湖南黃金(深:002155)逼近跌停。現貨銀最新下跌逾15%，報每盎司74.68美元；現貨黃金跌破4800美元/盎司，日內跌超3%。



同時，光伏板塊亦大跌，多家上市公司稱未涉及「太空光伏」收入。雙良節能(滬:600481)股價跌停，公司4日發布股票交易異常波動公告稱，最近兩年未確認與商業航天項目相關的營業收入，後續相關業務的開展存在一定的不確定性。截至目前，「太空光伏」相關應用場景尚處於探索階段，產業化進程仍面臨重大不確定性，公司尚未開展太空光伏相關的業務，對公司當前業績無實質性影響。



另外，大消費板塊逆勢漲，食品飲料、影視院線方向漲幅居前，橫店影視(滬:603103)6天5漲停，海欣食品(深:002702)、安記食品(滬:603696)升停封板。

《經濟通通訊社5日專訊》