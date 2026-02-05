  • 會員
AH股新聞

05/02/2026 15:06

《Ａ股行情》滬綜指收跌0.64%，兩市成交縮量一成

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指收跌0.64%報4075.92點，深成指跌1.44%
▷ 滬深兩市成交額2.17萬億元，較上日縮減12.3%
▷ 消費板塊逆勢上漲，貴金屬概念集體大跌

　　滬綜指今日縮量收跌0.64%，報4075.92點，兩連升斷纜，深成指亦跌1.44%，創業板指跌1.55%。兩市全日成交2.17萬億元（人民幣．下同），較上個交易日大減3047億元或12.3%。分析人士稱，春節前較難有大的行情，市場料震盪結構性為主。A股縮量分化是資金調倉行為與節前情緒共同作用的結果。臨近春節，部分投資者傾向於獲利了結，增量資金入場也較為審慎，導致市場整體成交萎縮。

　　從板塊來看，消費板塊逆勢大漲，旅遊酒店、食品飲料、影視院線輪番活躍，三峽旅遊(深:002627)、橫店影視(滬:603103)、海欣食品(深:002702)等多股漲停。大金融板塊午後走強，廈門銀行(滬:601187)升停封板。

　　下跌方面，金價和銀價大幅下挫，滬深貴金屬概念集體大跌。美元升至近兩周高位，以及中美貿易局勢出現緩和跡象，進一步對貴金屬價格形成壓制。國家主席習近平與美國總統特朗普周三（4日）通話。這是去年11月下旬以來兩國領導人的首次通話，雙方在通話後均公開強調了他們在保持良好關係方面的個人投入。

　　值得留意，全國31省2026年經濟增速目標均已出爐，有七省設立了區間增速目標，其中包括廣東、浙江兩個經濟強省。倘若用2025年各省GDP在全國GDP中的佔比為權重，31省增速目標加權後為5%。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004670.42-0.60　
上證指數4075.92-0.649469.89
深證成指13952.71-1.4412292.30
創業板指3260.28-1.55　
科創501432.52-1.44　
B股指數263.67-0.371.19
深證B指1244.36+0.411.17

《經濟通通訊社5日專訊》

