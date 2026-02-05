《Ａ股焦點》滬深光伏企業股走挫，晶科能源澄清未與馬斯克團隊合作

市場傳出馬斯克團隊秘密走訪了中國多家光伏企業，考察項目涉及設備、硅片、電池組件等環節，消息 疊加太空光伏概念，促使滬深光伏上市公司昨日（4日）股價大漲， 70隻光伏股在一天內市值合計增加近900億元(人民幣．下同)。



多隻昨日大漲股份發異動公告澄清消息，今日紛紛走挫。晶科能源(滬:688223)昨晚發布股票異動公告稱，市場傳聞馬斯克團隊走訪多家光伏企業，公司與馬斯克考察團接觸。但截至目前，公司未與相關團隊開展任何合作，亦未簽署任何框架性協議或正式協議，未有在手訂單。目前「太空光伏」尚處技術初步探索階段，技術路線尚不確定，且尚未有具體落地可行的項目。晶科能源早盤下跌4.2%，報8.05元。



另外，晶盛機電(深:300316)亦公告指，太空光伏應用場景尚處於探索階段，產業化進程仍面臨不確定性。隨著市場對光伏領域的關注度不斷提高，可能會間接影響投資者對公司未來業務拓展的預期。晶盛機電現價挫約9%，報56.69元。



其他光伏股均走疲，雙良節能(滬:600481)大跌9.6%，披露公司目前尚未開展太空光伏相關的業務；天通股份(滬:600330)跌4.3%，國晟科技(滬:603778)跌2.7%。

