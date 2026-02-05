  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

05/02/2026 10:31

《Ａ股焦點》1月融資融券新開戶數同比大增157%，券商股仍跌多升少

　　中證數據有限責任公司統計數據顯示，2026年1月融資融券新開戶數達19.05萬戶，環比增長29.5%，同比大增157%。截至1月末，兩融餘額為2.72萬億元（人民幣．下同），同比增長53.1%，環比增長6.9%，續創歷史新高。

　　中郵證券分析指，自2025年11月以來，兩融餘額持續運行於2.4萬億元至2.7萬億元區間，顯著高於2024年同期水平，反映市場風險偏好與槓桿運用意願處於歷史高位。

　　在市場融資情緒高漲的背景下，1月14日，經證監會批准，滬深北交易所同步發布通知，將投資者融資買入證券時的融資保證金最低比例由80%上調至100%，自1月19日起實施。開源證券分析師高超表示，此舉旨在平抑市場波動，屬於常態化的逆周期調節，對存量兩融業務影響有限。

　　A股券商板塊目前跌多升少，華林證券(深:002945)升逾4%，華泰證券(06886)(滬:601688)微升，中信建投(06066)(滬:601066)升不足1%；廣發證券(01776)(深:000776)跌超1%，東方財富(深:300059)微跌，中信證券(06030)(滬:600030)、國泰海通(02611)(滬:601211)跌不足1%。
《經濟通通訊社5日專訊》

【你點睇？】巴拿馬最高法院裁定長和港口合同違憲，港口營運暫時由丹麥馬士基接管。你認為中方以及長和會否採取措施強力反制，以維護利益？ ► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國極限施壓，古巴危機不遜伊朗

04/02/2026 18:47

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，銀行出招搶短存，恒生一周港元定存...

01/02/2026 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區