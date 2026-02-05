《Ａ股焦點》1月融資融券新開戶數同比大增157%，券商股仍跌多升少

中證數據有限責任公司統計數據顯示，2026年1月融資融券新開戶數達19.05萬戶，環比增長29.5%，同比大增157%。截至1月末，兩融餘額為2.72萬億元（人民幣．下同），同比增長53.1%，環比增長6.9%，續創歷史新高。



中郵證券分析指，自2025年11月以來，兩融餘額持續運行於2.4萬億元至2.7萬億元區間，顯著高於2024年同期水平，反映市場風險偏好與槓桿運用意願處於歷史高位。



在市場融資情緒高漲的背景下，1月14日，經證監會批准，滬深北交易所同步發布通知，將投資者融資買入證券時的融資保證金最低比例由80%上調至100%，自1月19日起實施。開源證券分析師高超表示，此舉旨在平抑市場波動，屬於常態化的逆周期調節，對存量兩融業務影響有限。



A股券商板塊目前跌多升少，華林證券(深:002945)升逾4%，華泰證券(06886)(滬:601688)微升，中信建投(06066)(滬:601066)升不足1%；廣發證券(01776)(深:000776)跌超1%，東方財富(深:300059)微跌，中信證券(06030)(滬:600030)、國泰海通(02611)(滬:601211)跌不足1%。

《經濟通通訊社5日專訊》