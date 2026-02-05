【紅包大戰】財新：微信封殺元寶紅包鏈接以避「雙標」，騰訊曾內部思考有否違規

AI應用紅包大戰如火如荼之際，元寶App的紅包鏈接昨日(4日)突然被同系社交App微信「封殺」，指其誘導用戶「高頻分享鏈接」，干擾微信平台的生態秩序，甚至對用戶造成騷擾。元寶隨即改善分享紅包機制，從可以直接從微信App內打開紅包鏈接，變成「口令紅包」，即需要「複製口令」後在元寶App內打開紅包。



據《財新》報道，微信這次「連自己人都打」，是為了避免「雙重標準」。報道指出，自從元寶紅包開始「炸群」時，就有網民質疑微信「雙標」--對外部公司和生態內經營者的外鏈合規水準高，對體系內的應用放鬆限制。



報道又提到，在元寶這次「瓜分10億紅包」活動在1日上線的前後，公司內網曾出現一份聲明，大意為「騰訊正在對用戶就『元寶春節紅包活動與微信外鏈管理規範之間的討論與反饋』綜合研判」。當時騰訊的思考基本立場是：元寶春節紅包在設計上的基礎邏輯為「無門檻領取」，用戶無需完成諸如助力、集卡等任務，即可直接領取基礎紅包，與平台一貫反對的「誘導分享」模式有區別，並非惡意營銷活動；而這類規則也適用於所有第三方軟件或活動，並非為元寶網開一面。不過，最終微信還是果斷封殺元寶紅包，證明騰訊收回了上述立場。



據《微信外部鏈接內容管理規範》，通過利益誘惑，包括但不限於紅包、優惠券等誘導用戶分享以及傳播外鏈的，屬於誘導分享違規。

《經濟通通訊社5日專訊》