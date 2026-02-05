【大國博弈】官媒副總編：習近平同日與俄美元首互動前所未有，釋放三訊號

國家主席習近平昨日分別與俄羅斯總統普京視頻會晤、與美國總統特朗普通電話。新華網副總編輯劉洪創辦的自媒體「牛彈琴」發文分析稱，這是中國元首外交第一次在同一天與俄美兩國總統視頻/電話互動，前所未有，而看《新華社》此次通稿，普京的有1000多字，特朗普的有600多字，當中「至少釋放了三個訊號」。



一是「中國與俄美關係現在都不錯，與俄更不一般」，因為與普京是視頻會晤，兩國領導人微笑以對，老朋友相互祝福--習近平向普京表示，今天恰逢中國農曆立春，象徵春回大地，代表著新的開始，「我願同普京總統在這充滿美好寓意的一天共同擘畫中俄關係新的藍圖」；普京則表示，立春時節萬物復甦，俄中關係也將蓬勃發展，奮發向上，祝願中國領導人和中國人民新春快樂、龍馬精神、馬到成功。



文章認為，「還沒到春節，領導人就互相拜年，這關係顯然很不一般。與特朗普通話，新華社報道至少沒提到這些。或許，特朗普沒普京那麼仔細用心吧」。



*習近平對特朗普有較多提醒*



二是「中國對俄美都有期待，對美更不乏提醒」。習近平告訴普京，雙方要「以更深層次的戰略協作和更加積極有為的大國擔當，確保中俄關係繼續沿著正確軌道不斷發展」，並表達了對中俄關係的期許：中俄兩國有義務推動國際社會堅守公平正義，堅定捍衛二戰勝利成果，堅決維護以聯合國為核心的國際體系和國際法基本準則，攜手維護全球戰略穩定。



而對特朗普，習近平表示「我願同你繼續引領中美關係這艘大船穿越風浪、平穩前行，多辦一些大事、好事」，還稱「美方有美方的關切，中方有中方的關切。中方言必信，行必果，說到做到」、「不以善小而不為，不以惡小而為之，一件事一件事去做，不斷積累互信，走出一條正確相處之道」，又在台灣問題上敦促「美方務必慎重處理對台軍售問題」。



*特朗普形容中國「偉大」，指中美關係「最重要」*



三是「俄美對中國都有承諾，美方更有新表達」。普京的承諾有3點，包括雙方要繼續堅定不移支持彼此維護國家主權、安全，實現經濟社會發展繁榮；面對複雜多變的國際形勢，俄方願同中方繼續在聯合國、上海合作組織、金磚國家等多邊平台加強戰略協作，為國際事務注入正能量；俄方將積極支持中國在深圳舉行亞太經合組織領導人非正式會議。



特朗普的承諾則有兩點：我樂見中國成功，美方願與中方加強合作，推動兩國關係取得新發展；我重視中方在台灣問題上的關切，願同中方保持溝通，在我任內保持美中關係良好穩定。文章引用習近平的話點評稱，「關鍵是言必信、行必果，要說到做到啊」。



特朗普的表態則很有特朗普的特點：「美國和中國都是偉大的國家，美中關係是世界上最重要的雙邊關係。我同中國領導人有著偉大的關係，我很尊重他。」文章認為，當中「都是頂級的詞彙」。

《經濟通通訊社5日專訊》