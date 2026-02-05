  • 會員
05/02/2026 10:44

【ＡＩ】英偉達向字節賣H200芯片現阻滯，未接受美國政府條件

▷ 英偉達未接受美政府條件致H200芯片售字節跳動受阻
▷ 美商務部要求芯片出口前經第三方實驗室檢測
▷ 特朗普訪華前或部分芯片運往中國

　　據《路透》引述知情人士透露，特朗普政府願意允許字節跳動購買英偉達的H200芯片，但英偉達(US.NVDA)尚未同意其擬議的相關使用條件。

　　知情人士指，美國政府約兩周前表示將批准許可，但英偉達尚未接受美國政府現行草案中的「了解你的客戶」(KYC)要求以及其他若干條件。KYC規定旨在確保中國軍方無法獲取這些芯片。英偉達正就向中國企業出口H200芯片的許可證條款與美國政府進行更廣泛的磋商。

　　英偉達表示，公司作為美國政府與潛在客戶之間的中介，必須遵守美國的管制措施。

　　英偉達發言人在聲明中表示，「我們無法自行接受或拒絕許可條件。雖然KYC很重要，但這並非核心問題。美國企業要實現銷售，條件必須具有商業可行性，否則市場將持續轉向外國替代品」。

　　報道指，字節跳動暫未回應置評請求；美國商務部也未立即回應置評請求。

　　在中美科技競爭背景下，英偉達及其中國客戶再次處於衝突中心。中國監管部門已初步批准字節跳動、騰訊(00700)和阿里巴巴(09988)以及初創企業Deepseek進口H200芯片，但具體細則仍在敲定中。

　　美方的最新立場為芯片何時發往中國增添新的不確定性。特朗普去年12月承諾恢復對華芯片出口，但相關公司需將25%的銷售收入上繳。AMD與英特爾等公司的類似產品也適用同樣的安排。特朗普的決定受到對華強硬派的批評，他們認為此舉危及國家安全，擔憂中國可借此提升軍事能力。

　　美國商務部1月15日發布新規放寬芯片出口許可要求，但附加條件，例如申請者須證明客戶將採用嚴格的KYC程序來阻止未經授權的遠程訪問，並提供與伊朗、古巴、委內瑞拉等受關注國家相關的遠程用戶名單。芯片在出口中國前，還需經美國第三方實驗室檢測以確保符合技術規範--許多人認為這是美國政府收取25%費用的途徑之一。

　　報道引述消息人士指出，在特朗普計劃於4月訪華見中國國家主席習近平之前，至少部分芯片可能已運往中國。
《經濟通通訊社5日專訊》

