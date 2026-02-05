《中國監管》網信辦：抖音、微博及小紅書一批帳號涉污名醫藥集採被處置

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

中央網信辦網站今日發文稱，近期中央網信辦會同國家醫保局深入整治涉醫藥集中帶量採購的網上虛假不實信息，依法依約處置一批污名集採、製造焦慮、誤導公眾的帳號。部分典型案例類型包括：編造虛假信息，污名集採政策，博取流量；煽動社會情緒，製造公眾焦慮；將非集採產品刻意與集採關聯，誤導公眾。



網信辦指，藥品、醫用耗材集採政策事關群眾切身利益，編造、傳播涉醫藥集採虛假不實信息，將受到嚴肅懲戒。網信部門和醫保部門提醒廣大群眾，理性、客觀、科學看待醫藥集採工作，不造謠、不傳謠、不信謠，共同營造清朗網絡空間。



其中，小紅書帳號「心血管XXX主任」、「護幫X學長」，抖音帳號「藥圈XX」、「財可XXX」等，為吸引流量，編造集採藥品、耗材質量不好的虛假信息，或將網絡上搜集到的有關集採視頻二次加工後發布，污名集採政策。涉及的帳號已被依法依約採取處置措施。



*製造公眾用藥焦慮，引導購買相關產品*



微博帳號「成都XXX」，抖音帳號「瓊波XX」、「亮晶晶的XX」等，歪曲國家政策，編造「進口藥集體退出中國」等不實信息，煽動網民對原研藥與仿製藥的對立情緒，其中部分帳號旨在製造公眾用藥焦慮，引導公眾購買相關保健品、高端醫療保險，或誘導公眾到特定的互聯網平台購藥。涉及的帳號已被依法依約採取處置措施。



抖音帳號「麻辣XXX」、「用筆在樂譜XX」，小紅書帳號「Handsome骨匠XX」、「biu阿X」，微博帳號「邊山半XX」、「小土亙XX」等，為了吸引粉絲眼球、蹭集採流量，發帖稱醫用手套、輸液袋、留置針等部分醫療器械質量差，實際反映的產品並非集採產品，破壞集採公信力。涉及的帳號已被依法依約採取處置措施。

《經濟通通訊社5日專訊》