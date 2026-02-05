《中國監管》小紅書禁言「基金實時估值博主」，監管要求加強自查自糾

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

據《21財經》報道，小紅書對部分「基金實時估值博主」實施了禁言。



報道指，監管日前發布機構通報強調，基金銷售機構及第三方網絡平台要加強自查自糾，按期下架「基金實時估值」、「加倉榜」、「實盤榜」等可能對投資者存在誤導的功能。不過，部分自媒體帳號仍然「頂風作案」，通過開發、傳播基金實時估值工具以吸引粉絲。



報道指出，上述「頂風作案」帳號中，一位小紅書博主帳號目前已顯示「該帳號因違反相關社區規則，已被禁言」，其近期關於分享基金實時估值工具的多則帖文也已刪除。此外，平台中一些售賣基金實時估值軟件的鏈接也已下架。



*基金公司違規與「大V」合作營銷，監管出手制止*



據了解，內地德邦基金涉嫌違規銷售、產品單日申購超百億元人民幣，監管不點名通報事件指，有基金公司與不具備基金銷售業務資格和基金從業資格的互聯網「大V」合作營銷，向「大V」支付大額廣告費，讓其在平台上預告某日將大額購入D基金公司的A產品，以鼓動投資者跟進購買A產品，誘導風險承受能力不匹配的投資者購買中高風險產品。監管已責令該公司改正並暫停受理其公募基金產品註冊，同步追究公司總經理、督察長、互聯網業務部門負責人等責任人員責任。



通報還指，日常監管關注到部分基金銷售機構和非持牌的第三方平台直接提供或通過「淨值參考」、「板塊漲跌」等形式變相提供「基金實時估值」功能，還衍生出按平台當日申購金額排序的「加倉榜」、展示用戶持倉收益和明細的「實盤榜」等。通報批評相關功能可能誤導投資者，攤薄基金產品收益，引發投訴糾紛，因此要求基金銷售機構及第三方網絡平台加強自查自糾，按期下架相關功能，杜絕誤導投資者的行為。

《經濟通通訊社5日專訊》