說說心理話
AH股新聞

05/02/2026 14:59

淘寶閃購總裁方永新：料未來3年外賣日均訂單量邁向3億

　　據《澎湃新聞》報道，上海市人大代表、淘寶閃購總裁方永新昨(4日)在2026上海兩會現場受訪時，談及「外賣大戰」、「反內捲」等話題，認為今年外賣市場競爭將轉向更深度的價值競爭--隨著淘寶閃購的發力，消費生活服務平台潛力已充分釋放，目前日均訂單量達1.5億單，預計未來兩三年，賽道日訂單量將向3億單邁進，這也說明消費剛需確實存在。

　　他表示，「過去幾個月，外界會認為淘寶閃購發起了一場優秀的商業戰役，主要是因為覺得更充分的競爭，幫助到了商家和消費者」。他認為，補貼是一把「雙刃劍」，關鍵在於使用方向：用得不當易引發價格惡性競爭、損害商家利益；用得合理，則有助於打破原有的壟斷，使行業的服務在充分競爭中更好發展。

　　他強調，平台對於長期價值投入決心堅定，將把真金白銀用於產品優化、騎手服務提升、基礎設施建設及商家數字化升級中，幫助商家實現真正的獲得感，「未來我們會把更多資源投入產品技術能力和騎手服務能力的持續升級，推動行業競爭從拼價格轉向拼質量、拼服務，這會是未來核心的方向」。

　　他還提到，阿里旗下千問App已與淘寶、高德、飛豬、淘寶閃購等多個消費場景深度打通，計劃在今年春節期間，率先在上海上線「AI養老點餐」等服務，助力老年人通過千問等AI工具點餐、享受相關福利。
《經濟通通訊社5日專訊》

【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇

