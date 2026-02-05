  • 會員
05/02/2026 13:20

【ＦＯＣＵＳ】習特通話各有關切，「1+2」焦點引猜想

　　【FOCUS】繼去年10月釜山會晤、11月通話後，中美元首周三（4日）再通電話。若論今次被特朗普稱為「歷時長且深入（long and thorough）」溝通中最值留意的一句，當屬北京最高層口中的「美方有美方的關切，中方有中方的關切」。從現時到特朗普4月訪華的窗口期，圍繞各自「關切」，中美以「共贏」為目標的務實協商引積極猜想。

*侵侵放風中國買買買*

　　無需Freudian slip（無心失言），特朗普通話結束後在Truth Social上的帖文，已將他的「關切」展露無遺－－貿易（包括中國購美石油、天然氣、大豆，以及美國交付飛機發動機）、軍事（包括俄烏、伊朗、台灣）、4月北京之行。

　　放在美國民眾認為應與中國「進行友好合作與接觸」的比例，從2024年的40%顯著升至53%（民主黨人持此態度比例更高達66%），以及有「資訊期貨」之稱的Polymarket賭盤顯示，共和黨於11月中期選舉僅三成機會勝出眾議院控制權的大背景下，與中國達成某種「軟著陸」式協議，顯然已列為特朗普的2026年優先事項。

*警告對台軍售須慎重*

　　相反，在中國的官方口徑中，10月釜山會晤未有提及的台灣問題，今次獲再三強調，包括「是中美關係中最重要的問題」、「永遠不可能讓台灣分裂出去」、「美方務必慎重處理對台軍售問題」。

　　同樣放在華府12月宣布對台110億美元軍售方案（包括價值超40億美元的高機動性HIMARS火箭炮、M109A7自行榴彈炮）、賴清德提出1.25萬億台幣的「國防特別預算」、明言將（運載HIMARS入台）貨輪作為反制對象的大背景下，北京樂見新框架下的中美第四份公報（前三份分別1972年上海公報、1978年建交公報、1982年八一七公報），似並非空穴來風。

*貿易科技「好事」來*

　　至於北京最高層寄語「新的一年……多辦一些大事、好事」，雖未有明言，但在台灣此「1」號焦點之外，勢包括「+2」貿易和科技。

　　關稅方面，美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）上月在達沃斯論壇就暗示，中美代表可能在4月前開始新一輪貿易談判，就非敏感貿易事項達成進一步協議。科技方面，繼美國商務部上月放寬英偉達H200對華出口許可後，特朗普再重申飛機發動機交付（去年5月一度叫停），事關中國C919國產飛機項目；此外，亦包括Meta與中國AI新創公司Manus（去年中已將總部遷往新加坡）、福特與吉利等中美企業之間的潛在收購或合作等。

　　從此角度看，特朗普冀望在中期選舉甚至4月之行前，與中國達成突破性成果，加上傳統的「兩會效應」，A股新高指日可待？

【你點睇？】巴拿馬最高法院裁定長和港口合同違憲，港口營運暫時由丹麥馬士基接管。你認為中方以及長和會否採取措施強力反制，以維護利益？

