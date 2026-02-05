  • 會員
AH股新聞

05/02/2026 07:52

《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，昨日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
貴州茅台(600519)4741.27
寒武紀(688256)2160.17
紫金礦業(601899)1962.86
兆易創新(603986)1571.38
工業富聯(601138)1527.04
隆基綠能(601012)1341.54
中國平安(601318)1292.70
瀾起科技(688008)1151.03
洛陽鉬業(603993)1051.77
中國神華(601088)972.58
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中際旭創(300308)5845.36
寧德時代(300750)5719.16
新易盛(300502)3383.93
天孚通信(300394)2826.91
陽光電源(300274)2128.39
北方華創(002371)1365.38
立訊精密(002475)1302.44
世紀華通(002602)1291.19
邁為股份(300751)1263.91
信維通信(300136)1216.45

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社5日專訊》

