《中英關係》中英金融工作組首次召開，就監管、反洗錢等交換意見

中英金融工作組首次會議1月31日在北京舉行，雙方金融管理部門就全球宏觀經濟形勢與金融穩定、金融監管、金融市場發展與互聯互通、反洗錢和反假幣合作等議題深入交換了意見，達成多項務實合作成果。雙方一致認為，中英金融工作組將在促進雙方金融管理當局交流、推動金融市場發展與創新、維護兩國金融穩定等方面發揮積極作用。



根據《中英金融工作組首次會議共識文件》，雙方將推動中國人民銀行與英格蘭銀行簽署中央對手方監管合作諒解備忘錄相關工作，並將繼續開展必要合作，支持雙方中央對手方的雙向監管等效認證。雙方就全球金融穩定的重要性交換意見，強調完善危機管理和處置框架以及兩國金融管理部門間開展密切協作的重要作用。為在金融市場承壓時期加強信息共享與協調、提升金融體系穩健性，中國人民銀行和英國財政部同意在危機管理以及恢復與處置框架方面加強合作。



雙方認可打擊假幣的重要性，認為有效開展雙邊合作對於應對假幣危害具有重要意義。雙方認識到，健全的法律框架以及高效便捷的假幣信息共享機制對於遏制假幣及其仿制防偽材料的製造和跨境流通至關重要。雙方重申致力於落實金融行動特別工作組(FATF)標準。雙方都面臨欺詐等跨境犯罪活動帶來的挑戰，同意進一步加強在打擊洗錢和相關犯罪方面的國際合作。



作為中英金融工作組的配套活動，中英金融工作組與金融機構舉行圓桌會。潘功勝和里格比出席會議並致辭，中國人民銀行副行長宣昌能主持會議。財政部副部長廖岷、國家金融監督管理總局副局長付萬軍、中國證監會副主席李明、國家外匯管理局副局長徐志斌和英格蘭銀行副行長兼審慎監管局局長伍茲、英國金融行為監管局主席歐達禮、英國財政部國際事務總司長懷特等出席會議。雙方金融管理部門聽取了兩國主要金融機構關於金融市場發展、合作機遇以及金融領域創新等議題的建議和訴求並作了回應。



中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行、中國人民保險集團等，以及匯豐集團、渣打集團、安本集團、保誠集團、施羅德集團、倫敦證券交易所集團、倫敦金融城等金融機構主要負責人參加會議。

《經濟通通訊社6日專訊》