《駐京專電》商務部：去年農村網絡零售額首破3萬億元，同比增近7%

據商務大數據監測，2025年農村網絡零售額為3萬億元(人民幣．下同)，同比增長6.7%；農產品網絡零售額為7833.1億元，同比增長9.9%。



2025年，縣域家電以舊換新及手機等購新補貼實現銷量4823萬台、銷售額1586億元。服務消費提質擴容，據第三方大數據監測，2025年，縣域服務銷售額實現9.1萬億元，同比增長5.9%。 2025年支持建設農產品商品化設施1428個，農產品商品化處理和銷售能力持續增強。直播電商帶動源頭直供，頭部電商平台全年開展助農直播超400萬場，農特產品銷量突破百億單，日均發貨超2000萬單。



2025年支持建設縣級物流配送中心348個，鄉鎮快遞物流站點562個。截至目前，全國縣級物流配送中心覆蓋率達100%，郵政普遍服務網絡代投建制村快件超70億件。農村物流共同配送比例穩步提升，佔比超過30%。



據第三方大數據監測，截至2025年底，全國農村網商數為2007.4萬，同比增長4.6%；全國農村「直播+社交」網商數為747.7萬家，同比增長5.1%。從業者素養穩步提升，全年共舉辦12期「農村電商高質量發展大講堂」直播培訓活動，覆蓋超14萬人次。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明6日北京專電》