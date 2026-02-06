  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

06/02/2026 08:40

《駐京專電》商務部：去年農村網絡零售額首破3萬億元，同比增近7%

　　據商務大數據監測，2025年農村網絡零售額為3萬億元(人民幣．下同)，同比增長6.7%；農產品網絡零售額為7833.1億元，同比增長9.9%。

　　2025年，縣域家電以舊換新及手機等購新補貼實現銷量4823萬台、銷售額1586億元。服務消費提質擴容，據第三方大數據監測，2025年，縣域服務銷售額實現9.1萬億元，同比增長5.9%。2025年支持建設農產品商品化設施1428個，農產品商品化處理和銷售能力持續增強。直播電商帶動源頭直供，頭部電商平台全年開展助農直播超400萬場，農特產品銷量突破百億單，日均發貨超2000萬單。

　　2025年支持建設縣級物流配送中心348個，鄉鎮快遞物流站點562個。截至目前，全國縣級物流配送中心覆蓋率達100%，郵政普遍服務網絡代投建制村快件超70億件。農村物流共同配送比例穩步提升，佔比超過30%。

　　據第三方大數據監測，截至2025年底，全國農村網商數為2007.4萬，同比增長4.6%；全國農村「直播+社交」網商數為747.7萬家，同比增長5.1%。從業者素養穩步提升，全年共舉辦12期「農村電商高質量發展大講堂」直播培訓活動，覆蓋超14萬人次。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明6日北京專電》

【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中美關係 | FOCUS | 習特通話各有關切，「1+2」焦...

05/02/2026 13:32

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，銀行出招搶短存，恒生一周港元定存...

01/02/2026 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區