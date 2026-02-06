  • 會員
06/02/2026 09:48

《駐京專電》北京常住人口十年共減43萬，30歲以下青年較佔比近腰斬

　　北京統計局數據顯示，2024年，北京戶籍人口1438萬人，較2023年增長6.8萬人。從2016年開始，北京常住外來人口結束了自1999年以來持續了17年的正增長。2015年至2024年十年間，北京常住外來人口累計淨減少43.2萬人。

　　《北京統計年鑒2025》數據顯示，北京常住就業人口從2020年1163.8萬人減少至2024年的1118萬人，連續五年下滑。從年齡層面來看，30歲以下青年勞動力佔常住人口的比例持續下降。2024年，20-30歲常住人口佔總常住人口的11.4%，較2015年已近腰斬。

　　近日，中共中央、國務院正式批復《現代化首都都市圈空間協同規劃（2023-2035年）》。該文件再次強調，要「嚴守北京市常住人口總量上限，並推動中心城區功能疏解與提升」。2016年5月，《北京市「十三五」規劃綱要》發布，首次將「常住人口規模控制在2300萬人以內」列為　「紅線約束」指標。當年北京常住人口達2195.40 萬人，達歷史峰值。

　　需要關注的是，持續嚴控人口總量，也令北京面臨著深層次的結構性壓力。相關統計與研究顯示，北京正同時經歷常住就業人口總量減少、新增外來青年勞動力流入放緩以及低端服務業崗位缺口持續擴大等多重挑戰。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明6日北京專電》

