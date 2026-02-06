  • 會員
06/02/2026 11:25

《打擊貪腐》中行原副行長林景臻嚴重違紀違法開除黨籍立案審查

　　經中共中央批准，中央紀委國家監委對中國銀行股份有限公司原黨委委員、副行長林景臻嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查，決定給予林景臻開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。

*私藏、閱看、寄遞有嚴重政治問題的書籍*

　　經查，林景臻喪失理想信念，背棄初心使命，私藏、閱看、寄遞有嚴重政治問題的書籍；無視中央八項規定精神，違規收受禮品，接受可能影響公正執行公務的宴請、旅遊活動安排，違規接受他人提供的出行服務安排，違規出入私人會所；不按規定報告個人有關事項，在職工錄用等工作中為他人謀取利益並收受財物；廉潔底線失守，違規擁有非上市公司股份，由他人支付應由本人支付的費用；毫無紀法底線，將信貸權力異化為謀取個人私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在貸款融資等方面謀利，並非法收受巨額財物。

　　公開信息顯示，林景臻出生於1965年5月，長期任職中國銀行，歷任中國銀行金融部總經理、中銀香港（控股）有限公司副總裁、中國銀行（香港）有限公司副總裁等職，2018年任中國銀行執行董事、副行長。2025年1月7日消息，林景臻辭職；2025年9月9日消息，林景臻被查。
《經濟通通訊社6日專訊》

