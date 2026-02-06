《駐京專電》商務部：去年離境退稅商品銷售額同比增96%

商務部副部長鄢東今日在國務院政策例行吹風會上表示，入境消費在提振消費方面發揮著重要的作用。商務部積極會同相關部門深化國際消費中心城市建設，推進國際化消費環境建設試點，出台優化離境退稅政策，提升支付便利化水平，開展了豐富多彩的促消費活動，不斷提升「中國遊」、「中國購」的吸引力。2025年，全國各口岸出入境外國人8203.5萬人次，同比增長26.4%。截至2025年底，全國離境退稅商店近1.3萬家；2025年離境退稅商品銷售額同比增長95.9%。



*牽頭制定促進旅行服務出口、擴大入境消費政策*



下一步，商務部將牽頭抓好《工作方案》落實落地，加強政策設計，優化平台建設，持續打造「購在中國」品牌，不斷吸引和擴大入境消費。牽頭制定促進旅行服務出口、擴大入境消費相關政策措施。從擴大入境旅遊消費、便利入境商務活動、激活入境賽事消費、繁榮入境文娛消費、拓展入境健康消費、發展入境教育培訓消費、完善保障措施等方面提出若干具體舉措。指導上海、北京、廣州、天津、重慶等五個城市對標國際先進水平，加力豐富品質化的消費供給、營造國際化消費環境，進一步提升國際知名度和影響力。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明6日北京專電》