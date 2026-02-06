《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|貴州茅台
|(600519)
|2875.23
|紫金礦業
|(601899)
|2679.46
|工業富聯
|(601138)
|2001.03
|中國平安
|(601318)
|1193.10
|海光信息
|(688041)
|1126.10
|亨通光電
|(600487)
|1120.15
|寒武紀
|(688256)
|1091.13
|兆易創新
|(603986)
|951.79
|藥明康德
|(603259)
|943.43
|洛陽鉬業
|(603993)
|936.75
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|5915.53
|天孚通信
|(300394)
|4365.85
|中際旭創
|(300308)
|3610.98
|新易盛
|(300502)
|2329.12
|北方華創
|(002371)
|1466.58
|江豐電子
|(300666)
|1460.08
|陽光電源
|(300274)
|1430.96
|邁為股份
|(300751)
|1077.39
|勝宏科技
|(300476)
|947.51
|美的集團
|(000333)
|876.76
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社6日專訊》
