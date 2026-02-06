  • 會員
AH股新聞

06/02/2026 08:03

《神州頭條》報章頭版摘要：商務部稱以更大力度更實舉措擴大進口

摘要
免責聲明

▷ 商務部宣布將擴大進口並提升貿易便利化
▷ 中老兩國領導人共同啟動2026年「中老友好年」
▷ 滬市公司春節前派發近3500億元現金分紅

　　內地主要財經報章頭版摘要如下：

《中國證券報》

中老兩黨兩國最高領導人共同宣布啟動「中老友好年」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央總書記、國家主席習近平5日復信老撾人民革命黨中央總書記、國家主席通倫，共同宣布將2026年確定為「中老友好年」並啟動系列慶祝活動。習近平強調，中方始終從戰略高度和長遠角度看待中老關係，加強戰略協作，推動中老命運共同體建設走在國與國關係的前列。

商務部：以更大力度更實舉措擴大進口
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
商務部新聞發言人何亞東5日在商務部例行新聞發布會上表示，商務部將研究出台專項政策，進一步提升進口貿易便利化水平，優化進口商品來源和區域結構，促進進口與投資、消費的良性互動。繼續辦好進博會，打響「出口中國」品牌，以更大力度、更實舉措擴大進口。

培育服務消費新增長點，鼓勵支持服務出口
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
2月4日至5日，2026年全國服務消費和服務貿易工作會議在京召開。會議強調，堅持「政策+活動」雙輪驅動，培育服務消費新增長點，鼓勵支持服務出口，創新發展數字貿易，促進展覽業高質量發展，奮力實現「十五五」高質量發展良好開局。


《上海證券報》

中老兩黨兩國最高領導人共同宣布啟動「中老友好年」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央總書記、國家主席習近平復信老撾人民革命黨中央總書記、國家主席通倫，共同宣布將2026年確定為「中老友好年」並啟動系列慶祝活動。

近3500億元「現金紅包」集中派送，滬市公司春節前分紅火熱
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近期，滬市公司集中派發「現金紅包」，掀起春節前分紅熱潮。據上海證券報記者了解，這也是滬市公司積極響應「春節前分紅」號召，以實際行動踐行現金分紅的穩定性、常態化。

近六成公司業績改善，深市2025年度業績預告傳遞多重積極訊號
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
A股2025年度業績預告披露已告一段落。截至2026年1月31日，深市2886家公司中，1714家預披露2025年經營業績，佔深市公司家數的59.39%，市值佔比48.48%。其中，近六成公司業績改善，龍頭公司表現亮眼，多行業穩步增長，傳遞出多重積極訊號。


《證券時報》

中老兩黨兩國最高領導人共同宣布啟動「中老友好年」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央總書記、國家主席習近平5日復信老撾人民革命黨中央總書記、國家主席通倫，共同宣布將2026年確定為「中老友好年」並啟動系列慶祝活動。

「世界超市」臘月年味濃，義烏商家接單參展忙
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
全球最大的小商品集散地--義烏國際商貿城年味最濃。踏入一區大門，紅彤彤的中國結、彩燈，手寫的福字、春聯等商品琳琅滿目，「春晚分會場」「義烏好好逛」等主題標識隨處可見。春晚發布的四匹駿馬吉祥物--「騏騏」、「驥驥」、「馳馳」、「騁騁」，也已經擺上商家的貨架。

多地密集發布細則，因地制宜激活新消費
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
距離2026年大規模設備更新和消費品以舊換新政策正式發布已有一個月時間，上海、江蘇、浙江、重慶、黑龍江、山西、貴州、內蒙古等地紛紛加速政策落地，密集出台配套細則，首月落地成效初步顯現。

