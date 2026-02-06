  • 會員
AH股新聞

06/02/2026 17:01

《鍾之日記》千問請飲奶茶，阿里貼錢收跌

　　2月6日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。

　　美股三大指數隔晚大幅下跌，港股連升3日後，今日裂口低開530點。重磅科網股拖累，大市早盤曾挫近六百點，其後喘定，車股逆市升。恒指午後跌幅收窄，維持跌300點左右，全日收報26559，跌325點或1.2%，全周挫3%；今日主板成交近2479億元。

*滬綜指全周挫1.27%，連跌兩周*

　　A股三大指數今日集體收低，滬綜指跌0.25%收報4065.58點，全周挫1.27%連跌兩周；深成指跌0.33%，創業板指軟0.73%。成交持續縮量，滬深兩市全日交易額2.1萬億元（人民幣．下同），較上個交易日再減1.4%。分析人士稱，春節前避險情緒升溫與存量資金高低切換，目前主動買盤不足，投資者交投意願冷淡。

　　回顧一周，國際金銀價格暴跌，引發全球股市動盪，滬綜指周一（2日）重挫2.48%，創下去年4月7日以來最大單日跌幅。另中國1月官方製造業PMI意外重陷萎縮區間，也打擊市場情緒。惟A股第二日已重拾升勢，其後呈現震盪格局，市場焦點始終圍繞國際貴金屬價格波動。金銀價格今日先是延續跌勢，後現貨金掉頭上漲2.6%，報每盎司4894.99美元。現貨銀亦扭轉跌勢，勁揚逾5%至每盎司74.94美元。滬深黃金概念股局部回暖，白銀相關股份仍以跌為主。

*千問請全國人民飲奶茶，阿里收跌2.9%*

　　阿里巴巴(09988)旗下AI助手「千問App」的30億元「新春請客計劃」今日正式上線，首輪發動奶茶攻勢，邀請全國人民用AI一句話免費點奶茶。

　　首輪免單活動時間為今日至下周四（12日）。所有用戶更新千問App後，即可獲發一張25元無門檻免單卡，不僅能免單喝奶茶，也能通過淘寶閃購買年貨、點外賣。免單卡可在全國30多萬家奶茶店使用，奶茶店品牌包括喜茶、奈雪(02150)、瑞幸和古茗(01364)等。活動期間每邀請一名新朋友下載千問App，雙方可各得一張25元免單卡，每人最多可得21張，價值相當於525元。

　　內媒引述千問App內部人士表示，希望通過春節大免單活動，邀請全國人民體驗AI時代的全新生活方式，讓AI融入到人們真實的生活消費之中。

　　不過，免單活動上線後，有部分用戶反映出現伺服器卡頓問題，分享頁出現「活動太火爆，請稍後再試」字樣。隨後，千問在社交平台發布動態回應稱，免單送奶茶活動太火爆，正在緊急加資源，全力保障順暢。

　　今次「新春請客計劃」是在阿里史上春節活動中投入最大，在今年春節互聯網巨頭AI大戰中投入金額也最高。投資者似乎對巨額支出有疑慮，今日阿里股價收跌2.9%報155港元，為表現第二差藍籌。

　　另外，該活動據悉上線不到3小時，千問App已送出超100萬單奶茶。在此影響下，茶飲股多數上漲，古茗盤中漲近6%創上市來新高，收高3.6%；茶百道(02555)亦彈6%，滬上阿姨(02589)升1.2%，蜜雪集團(02097)升約0.8%。

*蔚來升近7%，有望首次實現單季盈利*

　　蔚來(09866)5日晚間公告稱，預計去年第四季度實現經調整經營利潤約7億至12億元人，為公司成立11年來首次單季度經調整經營盈利。值得注意的是，蔚來2024年同期的經調整經營虧損超55億元，反映公司經營端改善幅度明顯。

　　蔚來將盈利主要歸於三方面：一是2025年第四季度銷量持續增長；二是有利的產品組合推動汽車毛利率優化；三是公司持續推行全面降本增效措施。據此前披露的數據，2025年第四季度蔚來累計交付新車12.48萬輛，同比增長71.7%，創季度歷史新高；2025年全年累計交付新車32.6萬輛，同比增長46.9%，刷新年度紀錄。蔚來今日揚6.9%。

　　此前，理想汽車(02015)、零跑汽車(09863)均已實現單季度盈利目標，小鵬汽車(09868)也或將在2025年第四季度實現盈利目標。汽車股今日逆市造好，理想彈3.6%，零跑漲5.8%，比亞迪(01211)升1.2%，吉利(00175)升1%，廣汽集團(02238)升0.8%。

　　理想汽車董事長李想今日宣布，全新一代理想L9將在今年二季度內發布，其中，理想L9 Livis售價55.98萬元。李想昨日（5日）在微博上發文稱，汽車的終極形態是機械人，具身智能必須長在一台好車上，才能真正為用戶創造價值。零跑汽車COO徐軍昨日也在微博曬出「寫給零跑營銷服的家書」，透露零跑今年的銷量目標「我們不要太多，105萬，多一台算我輸」。

　　另外，小馬智行(02026)與摩爾線程(滬:688795)宣布達成戰略合作，小馬智行今日股價升0.4%。據悉，雙方將聚焦L4級自動駕駛技術落地與規模化應用，圍繞世界模型及虛擬司機系統的訓練與優化展開深度協同。

*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

