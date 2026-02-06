  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

06/02/2026 11:24

《Ａ股焦點》倍輕鬆實控人涉嫌操縱證券市場再被立案，股價跌0.6%

　　2月5日晚間，「智能按摩設備第一股」倍輕鬆(滬:688793)發布公告，公司實際控制人馬學軍於2月4日收到中國證監會的《立案告知書》，因其涉嫌操縱證券市場，根據相關法律法規，中國證監會決定對其立案。公告稱，本次調查事項系對馬學軍個人的調查，不會對公司日常運營造成重大影響，其本人仍在公司正常履職。公司將持續關注該事項進展，並及時履行信息披露義務。

　　倍輕鬆今日低開，現跌0.61%，報22.83元（人民幣．下同）。

　　僅在一個多月前的2025年12月25日晚，倍輕鬆便已發布公告稱，公司於12月25日收到中國證監會下發的《立案告知書》，因公司及實際控制人馬學軍涉嫌信息披露違法違規，根據相關法律法規，中國證監會決定對公司及實際控制人馬學軍立案。

　　值得注意的是，馬學軍近年來因資金佔用問題一直備受關注。去年8月，倍輕鬆公告稱，馬學軍以往年度存在通過員工借款、提前支付供應商採購款的方式形成資金佔用。其中，2021年10月至2022年末，馬學軍通過公司員工借款形式合計佔用資金408.23萬元；2021年12月及2022年4月，公司提前向供應商深圳市輕鬆聯益五金塑膠有限公司支付採購款，該公司則將相關款項轉至馬學軍關聯方或用於其指定用途，以此方式合計佔用資金800萬元。
《經濟通通訊社6日專訊》

【你點睇？】特朗普提名沃什接掌聯儲局，貴金屬單日暴挫創紀錄。你認為下任聯儲局主席在政策上會如何辦事？貴金屬大跌後你會否考慮趁低買入？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中南海致電白宮，中美關係還可期嗎？

06/02/2026 12:53

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，銀行出招搶短存，恒生一周港元定存...

01/02/2026 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區