《Ａ股焦點》倍輕鬆實控人涉嫌操縱證券市場再被立案，股價跌0.6%

2月5日晚間，「智能按摩設備第一股」倍輕鬆(滬:688793)發布公告，公司實際控制人馬學軍於2月4日收到中國證監會的《立案告知書》，因其涉嫌操縱證券市場，根據相關法律法規，中國證監會決定對其立案。公告稱，本次調查事項系對馬學軍個人的調查，不會對公司日常運營造成重大影響，其本人仍在公司正常履職。公司將持續關注該事項進展，並及時履行信息披露義務。



倍輕鬆今日低開，現跌0.61%，報22.83元（人民幣．下同）。



僅在一個多月前的2025年12月25日晚，倍輕鬆便已發布公告稱，公司於12月25日收到中國證監會下發的《立案告知書》，因公司及實際控制人馬學軍涉嫌信息披露違法違規，根據相關法律法規，中國證監會決定對公司及實際控制人馬學軍立案。



值得注意的是，馬學軍近年來因資金佔用問題一直備受關注。去年8月，倍輕鬆公告稱，馬學軍以往年度存在通過員工借款、提前支付供應商採購款的方式形成資金佔用。其中，2021年10月至2022年末，馬學軍通過公司員工借款形式合計佔用資金408.23萬元；2021年12月及2022年4月，公司提前向供應商深圳市輕鬆聯益五金塑膠有限公司支付採購款，該公司則將相關款項轉至馬學軍關聯方或用於其指定用途，以此方式合計佔用資金800萬元。

《經濟通通訊社6日專訊》