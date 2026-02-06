  • 會員
06/02/2026 09:04

《中國要聞》增值稅進項稅額抵扣新規發布，電子普通發票不能抵稅

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 財政部、稅務總局發布增值稅進項稅額抵扣新規
▷ 電子普通發票不可抵稅，鐵路/航空客票仍可抵扣
▷ 明確預繳稅款及長期資產進項稅額抵扣辦法

　　財政部、國家稅務總局2月2日披露了《關於增值稅進項稅額抵扣等有關事項的公告》（以下簡稱《公告》）《增值稅預繳稅款管理辦法》《長期資產進項稅額抵扣暫行辦法》等多份文件。

　　其中，根據《中華人民共和國增值稅法》和《中華人民共和國增值稅法實施條例》有關規定，延續現行制度和做法，公告明確了一般納稅人購進機動車、購進國內旅客運輸服務等情形的增值稅進項稅額抵扣有關事項，並明確了關於資產重組、納稅義務發生時間等有關事項。

*電子鐵路客票、航空行程單等客票，仍可繼續用於抵稅*

　　在增值稅進項稅額抵扣方面，《公告》明確，一般納稅人購進機動車取得機動車銷售統一發票的，按照發票上列明的增值稅稅額確定可以從銷項稅額中抵扣的進項稅額。一般納稅人購進國內旅客運輸服務，購進道路、橋、閘通行服務，除取得增值稅專用發票外，按照相關規定確定可以從銷項稅額中抵扣的進項稅額。

　　《公告》列舉的可以從銷項稅額中抵扣的進項稅額具體情形中，此前規定的「取得增值稅電子普通發票的，為發票上註明的稅額」這一情形被刪去。這意味著滴滴等公司開具的增值稅電子普通發票將不再具備抵扣資格，而電子鐵路客票、航空行程單，以及註明旅客身份信息的公路、水路等客票，仍可繼續用於抵稅。

*明確預繳稅款及長期資產進項稅額抵扣辦法*

　　另外，根據《長期資產進項稅額抵扣暫行辦法》，納稅人取得長期資產，專用於一般計稅方法計稅項目的，對應的進項稅額可以全額從銷項稅額中抵扣。納稅人取得長期資產，專用於簡易計稅方法計稅項目、免徵增值稅項目、不得抵扣非應稅交易、集體福利或者個人消費的，對應的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣。

　　《增值稅預繳稅款管理辦法》則明確了預繳稅款的具體辦法，包括跨地級行政區（直轄市下轄縣區）提供建築服務；採取預收款方式提供建築服務；採取預售方式銷售房地產項目；轉讓或者出租與納稅人機構所在地不在同一縣（市、區、旗）內的不動產以及油氣田企業跨省、自治區、直轄市銷售與生產原油、天然氣相關的服務等五大情形。
《經濟通通訊社6日專訊》

