《中國要聞》八部門印發中藥工業發展方案，推動產業鏈升級，創新藥上市

工業和信息化部等八部門聯合印發《中藥工業高質量發展實施方案（2026-2030年）》，明確未來五年中藥工業發展目標、重點任務和保障措施，全方位推動中藥工業全產業鏈協同升級，推動一批中藥創新藥獲批上市，新培育10個中成藥大品種。



《方案》提出，到2030年將培育60個高標準中藥原料生產基地，建設5個中藥工業守正創新中心，推動一批中藥創新藥獲批上市，新培育10個中成藥大品種，制修訂10項中藥工業數智技術相關行業標準，發布20個數智化轉型升級典型案例，建設20個智能工廠、培育10個綠色工廠。



為確保目標落地，《方案》部署六大重點行動、15項具體任務。在原料保障方面，引導龍頭企業在主產區建設高標準中藥原料生產基地，配套建設產地初加工工廠，同時加快制修訂中藥材質量標準，開展珍稀中藥材資源保護與替代品研究。在創新方面，實施協同創新攻關行動，整合企業、高校、科研機構等創新資源，建設中藥工業守正創新中心。在製造能力提升上，《方案》明確推動中藥飲片集約化生產，完善質量標準體系。



此外，《方案》還部署了中藥名品推廣和卓越企業培育行動，通過強化品牌保護、培育中成藥和飲片優勢單品，推動「中藥+」跨界融合，發展大健康產品；梯度培育領航企業和優質中小企業，支持企業開拓國際市場，參與中藥國際標準制修訂，提升中藥品牌國際影響力。

《經濟通通訊社6日專訊》