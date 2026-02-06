【ＡＩ】工信部：建設國家算力互聯互通節點，構建國家算力體系

工業和信息化部今日發布《關於開展國家算力互聯互通節點建設工作的通知》（下稱《通知》），面向國家樞紐節點、重大戰略區域、重點行業建設算力互聯互通節點，構建國家算力互聯互通節點體系。



《通知》提出，區域、行業節點分別面向算力需求旺盛的地區、重點行業，建設算力供需對接體系機制，實現不同區域、主體、架構的算力資源標準化互聯和高效流動應用，提升整體算力水平。區域節點建設統一服務平台，為區域內算力互聯互通提供標識註冊、互聯調度和數據監測等綜合性支撐服務。



建設內容主要包括算力互聯網服務中心、算力資源匯聚、算力選擇、算力標識管理、算力運行監測、安全保障等業務和安全管理系統。行業節點建設各自服務平台，為行業內算力互聯互通提供算力資源匯聚、算力標識、算力選擇等市場化服務，並接入區域節點。主要包括算力互聯網服務中心、算力資源匯聚、算力選擇、安全保障等業務和安全管理系統。



*運營須持電信牌照，建設主體設5000萬資金門檻*



在節點申報方面，區域節點由地方通信管理局、工業和信息化主管部門共同申報。行業節點由地方工業和信息化主管部門會同通信管理局推薦重點行業單位以單獨或聯合體方式申報。申報時應註明建設主體和運營主體，其中建設主體註冊資金不低於5000萬元人民幣，具備承擔項目建設的持續資金保障能力。運營主體應持有相關電信業務經營許可（事業單位除外），具有運營必要的場地、設備和人員等條件，近3年未有重大失信記錄。

《經濟通通訊社6日專訊》