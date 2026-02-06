  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

06/02/2026 15:41

【ＡＩ】工信部：建設國家算力互聯互通節點，構建國家算力體系

　　工業和信息化部今日發布《關於開展國家算力互聯互通節點建設工作的通知》（下稱《通知》），面向國家樞紐節點、重大戰略區域、重點行業建設算力互聯互通節點，構建國家算力互聯互通節點體系。

　　《通知》提出，區域、行業節點分別面向算力需求旺盛的地區、重點行業，建設算力供需對接體系機制，實現不同區域、主體、架構的算力資源標準化互聯和高效流動應用，提升整體算力水平。區域節點建設統一服務平台，為區域內算力互聯互通提供標識註冊、互聯調度和數據監測等綜合性支撐服務。

　　建設內容主要包括算力互聯網服務中心、算力資源匯聚、算力選擇、算力標識管理、算力運行監測、安全保障等業務和安全管理系統。行業節點建設各自服務平台，為行業內算力互聯互通提供算力資源匯聚、算力標識、算力選擇等市場化服務，並接入區域節點。主要包括算力互聯網服務中心、算力資源匯聚、算力選擇、安全保障等業務和安全管理系統。

*運營須持電信牌照，建設主體設5000萬資金門檻*

　　在節點申報方面，區域節點由地方通信管理局、工業和信息化主管部門共同申報。行業節點由地方工業和信息化主管部門會同通信管理局推薦重點行業單位以單獨或聯合體方式申報。申報時應註明建設主體和運營主體，其中建設主體註冊資金不低於5000萬元人民幣，具備承擔項目建設的持續資金保障能力。運營主體應持有相關電信業務經營許可（事業單位除外），具有運營必要的場地、設備和人員等條件，近3年未有重大失信記錄。
《經濟通通訊社6日專訊》

【你點睇？】特朗普提名沃什接掌聯儲局，貴金屬單日暴挫創紀錄。你認為下任聯儲局主席在政策上會如何辦事？貴金屬大跌後你會否考慮趁低買入？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中南海致電白宮，中美關係還可期嗎？

06/02/2026 12:53

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，銀行出招搶短存，恒生一周港元定存...

01/02/2026 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區