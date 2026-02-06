滴滴出行：料今年春運異地出行增45%，新能源車充電需求漲超六成

滴滴出行基於大數據分析發布的春運預測報告數據顯示，今年春運期間全國打車需求將呈現「四次高峰」特徵，異地出行需求同比上漲45%，新能源汽車充電需求漲幅超六成，「反向過年」成為新風尚。



據預測，2026年春運打車出行將經歷四波高峰。首波高峰自2月8日開始，於2月13日達到峰值；第二波高峰出現在正月初六（2月22日）；正月初八（2月24日）返程客流與通勤需求疊加形成第三波高峰；元宵節前後（3月3日至4日）將迎來最後一波出行高峰。這四個高峰時段分別對應返鄉、探親、出遊和返工等多重需求。



*「反向過年」成新潮流，異地打車需求增長*



在出行方向上，異地打車需求呈現顯著增長態勢。春運啟動以來，滴滴平台異地訂單量較平日上漲23%，其中前往旅遊景點、滑雪場和大型商圈的訂單分別增長75%、60%和38%。



值得關注的是，「反向過年」模式正在被更多家庭接納。數據顯示，春節前一線城市打車需求同比上漲21%，異地用戶佔比顯著提高。與此同時，三線及以下城市將迎來更長的春運用車高峰期，部分城市晚高峰時段持續至午夜。這種新型人口流動模式，展現出中國城市化進程中日漸均衡的發展態勢。



在能源配套服務方面，新能源汽車充電需求預計同比增長超六成，北京、上海等一線城市增幅甚至超過八成。與此同時，全國加油需求較平日上漲超一成。

《經濟通通訊社6日專訊》