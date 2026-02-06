  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

06/02/2026 17:08

滴滴出行：料今年春運異地出行增45%，新能源車充電需求漲超六成

　　滴滴出行基於大數據分析發布的春運預測報告數據顯示，今年春運期間全國打車需求將呈現「四次高峰」特徵，異地出行需求同比上漲45%，新能源汽車充電需求漲幅超六成，「反向過年」成為新風尚。

　　據預測，2026年春運打車出行將經歷四波高峰。首波高峰自2月8日開始，於2月13日達到峰值；第二波高峰出現在正月初六（2月22日）；正月初八（2月24日）返程客流與通勤需求疊加形成第三波高峰；元宵節前後（3月3日至4日）將迎來最後一波出行高峰。這四個高峰時段分別對應返鄉、探親、出遊和返工等多重需求。

*「反向過年」成新潮流，異地打車需求增長*

　　在出行方向上，異地打車需求呈現顯著增長態勢。春運啟動以來，滴滴平台異地訂單量較平日上漲23%，其中前往旅遊景點、滑雪場和大型商圈的訂單分別增長75%、60%和38%。

　　值得關注的是，「反向過年」模式正在被更多家庭接納。數據顯示，春節前一線城市打車需求同比上漲21%，異地用戶佔比顯著提高。與此同時，三線及以下城市將迎來更長的春運用車高峰期，部分城市晚高峰時段持續至午夜。這種新型人口流動模式，展現出中國城市化進程中日漸均衡的發展態勢。

　　在能源配套服務方面，新能源汽車充電需求預計同比增長超六成，北京、上海等一線城市增幅甚至超過八成。與此同時，全國加油需求較平日上漲超一成。
《經濟通通訊社6日專訊》

【你點睇？】巴拿馬最高法院裁定長和港口合同違憲，港口營運暫時由丹麥馬士基接管。你認為中方以及長和會否採取措施強力反制，以維護利益？ ► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中南海致電白宮，中美關係還可期嗎？

06/02/2026 12:53

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，銀行出招搶短存，恒生一周港元定存...

01/02/2026 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區