押注白銀價暴跌，中國神秘富豪邊錫明據報沽空白銀帳面賺22億港元

曾於2022年押注黃金上漲獲利30億美元（約234億港元）而名聲大噪的中國「神秘億萬富豪」邊錫明（Bian Ximing），今把目光轉投白銀，據《彭博》報道，邊錫明看中白銀近期急速飆升而押注價格暴跌，目前沽空金額近3億美（約23.4億港元），上周銀價暴跌以來，帳面料獲利約2.88億美元（約22.5億港元）。



報道指，邊錫明為人行事低調，大部分時間居於地中海直布羅陀。他2022年初以來，透過做多上海期貨交易所黃金合約而獲利近30億美元。消息人士披露，他近期再度出手，於上海期交所建起最大白銀沽空頭寸，現持有白銀空頭頭寸約450噸或約3萬份合約，由於白銀市場近日十分波動，邊錫明在銀價持續上升下需平倉以減少虧損。但銀價上周五（1月30日）暴瀉以來，則為他帶來帳面盈利約20億元人民幣（約22.5億港元）。



報道提到，按截至周二（3日）白銀收盤及邊錫明持倉和價格，減去其之前錄得的虧損，預期他可淨賺約10億元人民幣。白銀昨日（5日）再度重挫，相信其獲利金額將大幅增加。

《經濟通通訊社6日專訊》