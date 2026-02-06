《中國要聞》王毅：中國堅定支持古巴維護國家主權和安全，反對外部勢力無理干涉

中共中央政治局委員、外交部長王毅周四（5日）在北京同古巴外長羅德里格斯會談。王毅表示，當前，拉美地區形勢正在經歷複雜深刻變化；中方堅定支持古巴維護國家主權和安全，堅決反對外部勢力無理干涉，反對剝奪古巴人民生存權和發展權。



外交部網站援引王毅表示，古巴長期堅持獨立自主，堅定維護國家主權與民族尊嚴，積極探索符合自身國情的社會主義道路，憑藉不畏強權的精神贏得國際社會廣泛尊重。他強調，主持公道、維護正義是中國外交傳統。中國願同古巴落實好兩國元首共識，繼續提供力所能及的支持和幫助，鞏固好、發展好中古友好關係，與志同道合國家一道，為增進全球南方團結、維護地區和世界和平作出新的努力。



羅德里格斯稱，古中是兄弟同志，感謝中方支持古巴反對外部封鎖制裁、助力其經濟社會發展。古方很榮幸是西半球首個與中國建交、建立雙邊命運共同體的國家，古中兩黨兩國關係已成為大小國家、社會主義國家及中國與拉美國家團結合作的典範。



美國總統特朗普1月簽署行政令，威脅對向古巴提供石油國家的輸美商品加徵從價關稅。古巴外長隨即對此表示強烈譴責並宣布「國際緊急狀態」。特朗普周一（2日）表示，墨西哥將停止向古巴出口石油，凸顯他對這個加勒比國家的施壓行動升級。

《經濟通通訊社6日專訊》