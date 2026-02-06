  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯
AH股新聞

06/02/2026 09:04

《中國要聞》王毅：中國堅定支持古巴維護國家主權和安全，反對外部勢力無理干涉

　　中共中央政治局委員、外交部長王毅周四（5日）在北京同古巴外長羅德里格斯會談。王毅表示，當前，拉美地區形勢正在經歷複雜深刻變化；中方堅定支持古巴維護國家主權和安全，堅決反對外部勢力無理干涉，反對剝奪古巴人民生存權和發展權。

　　外交部網站援引王毅表示，古巴長期堅持獨立自主，堅定維護國家主權與民族尊嚴，積極探索符合自身國情的社會主義道路，憑藉不畏強權的精神贏得國際社會廣泛尊重。他強調，主持公道、維護正義是中國外交傳統。中國願同古巴落實好兩國元首共識，繼續提供力所能及的支持和幫助，鞏固好、發展好中古友好關係，與志同道合國家一道，為增進全球南方團結、維護地區和世界和平作出新的努力。

　　羅德里格斯稱，古中是兄弟同志，感謝中方支持古巴反對外部封鎖制裁、助力其經濟社會發展。古方很榮幸是西半球首個與中國建交、建立雙邊命運共同體的國家，古中兩黨兩國關係已成為大小國家、社會主義國家及中國與拉美國家團結合作的典範。

　　美國總統特朗普1月簽署行政令，威脅對向古巴提供石油國家的輸美商品加徵從價關稅。古巴外長隨即對此表示強烈譴責並宣布「國際緊急狀態」。特朗普周一（2日）表示，墨西哥將停止向古巴出口石油，凸顯他對這個加勒比國家的施壓行動升級。
《經濟通通訊社6日專訊》

【你點睇？】巴拿馬最高法院裁定長和港口合同違憲，港口營運暫時由丹麥馬士基接管。你認為中方以及長和會否採取措施強力反制，以維護利益？ ► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中美關係 | FOCUS | 習特通話各有關切，「1+2」焦...

05/02/2026 13:32

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，銀行出招搶短存，恒生一周港元定存...

01/02/2026 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區