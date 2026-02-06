  • 會員
etnet專輯
輕鬆護老
AH股新聞

06/02/2026 09:04

《神州期貨》上期所全線上調黃金、銅鋁等期貨合約漲跌停幅度及保證金比例

　　2月5日晚間，上海期貨交易所發布通知，自2026年2月9日（下周一）收盤結算時起，對銅、鋁、鉛、鋅、氧化鋁、鑄造鋁合金、線材、不銹鋼、鎳、錫、黃金、白銀等期貨已上市合約的漲跌停板幅度及交易保證金比例進行調整。

　　具體來看，黃金期貨已上市合約的漲跌停板幅度調整為17%，套保持倉交易保證金比例調整為18%，一般持倉交易保證金比例調整為19%；白銀期貨已上市合約的漲跌停板幅度調整為20%，套保持倉交易保證金比例調整為21%，一般持倉交易保證金比例調整為22%。

　　有色金屬方面，銅、鋁、鉛、鋅、氧化鋁期貨已上市合約的漲跌停板幅度調整為10%，套保持倉交易保證金比例調整為11%，一般持倉交易保證金比例調整為12%；鑄造鋁合金、線材、不銹鋼期貨已上市合約的漲跌停板幅度調整為8%，套保持倉交易保證金比例調整為9%，一般持倉交易保證金比例調整為10%；鎳、錫期貨已上市合約的漲跌停板幅度調整為12%，套保持倉交易保證金比例調整為13%，一般持倉交易保證金比例調整為14%。

　　業內人士指出，上期所此次上調漲跌停板幅度及保證金比例，是應對當前極端市場環境的及時、必要之舉。
《經濟通通訊社6日專訊》

