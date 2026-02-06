  • 會員
AH股新聞

06/02/2026 14:23

【ＡＩ】英特爾、AMD據報通知中國客戶CPU交貨時間將延長

　　據《路透》引述知情人士透露，英特爾和AMD已通知中國客戶，其服務器(伺服器)中央處理器(CPU)供應短缺，英特爾稱交貨時間可能長達六個月。

　　知情人士表示，供應限制已導致英特爾在中國市場的服務器價格普遍上漲逾10%，但具體定價仍取決於客戶合同條款。報道指人工智能基礎設施投資的發展，不僅引發了對專用AI芯片的瘋狂搶購，也波及供應鏈其他環節－－內存芯片短缺最為嚴峻，其價格持續飆升。

*未完成訂單增加，英特爾交貨時間最長六個月*

　　兩位知情人士透露，在中國市場，其第四代和第五代至Xeon CPU尤其供不應求，英特爾正採取配給制交付策略。中國市場佔英特爾營收比重超過20%。他們補充稱，英特爾這些型號的未交付訂單規模龐大，交貨時間最長可達六個月。而AMD也已向客戶通報供應緊張，部分產品的交付時間已延長至8至10周。

　　英特爾在1月的財報電話會議中已提及CPU供應限制問題。該公司在一份致《路透》的聲明中表示，AI技術的快速普及導致傳統計算需求激增，「預計第一季度庫存將降至最低水平，但我們正積極應對，預計從第二季度至2026年底供應將逐步改善。」

　　AMD在財報電話會議中重申，已提升產能以應對強勁需求。該公司稱：「憑借與台積電等合作夥伴建立的穩固供應協議及供應鏈體系，我們有信心滿足全球客戶需求。」
《經濟通通訊社6日專訊》

