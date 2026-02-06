《中國要聞》預製菜國家標準徵求意見：不包括中央廚房製作菜餚，不得使用防腐劑

國家衛健委今日發布《食品安全國家標準 預製菜》徵求意見稿（下稱《意見稿》），面向社會公開徵求意見。《意見稿》明確，預制菜不包括主食類食品、淨菜類食品、即食食品和中央廚房製作的菜餚，上述食品均有其他相應的食品安全國家標準予以管理。



此外，《意見稿》對預製菜產品中鉛、鉻、苯並芘及致病微生物等重點風險因素提出管控要求，同時加強食品添加劑使用管理，要求不得使用防腐劑，並要盡可能減少使用食品添加劑，嚴控可使用的食品添加劑品種，做到非必要不添加。



《意見稿》又要求，熟製過程應避免過度烹飪，要採用先進技術或設備以最大程度保留原料的營養成分，減少營養成分損失，鼓勵在加工過程中控制烹調油、食鹽、食糖的添加量。



*預製菜保質期最長不應超過12個月*



對於預製菜保質期，《意見稿》要求最長不應超過12個月。據《央視新聞》引述該標準起草專家指，有消費者對預製菜的保質期問題高度關注，對有的保質期標註期限過長提出了質疑，表示從心理上難以接受。為切實回應社情民意，標準特別設置了對預製菜保質期的相關條款，以順應消費者的普遍期待。



專家並指，預製菜雖然經過工業化預製，但仍屬於菜餚范疇，最大限度保持品質風味是公眾對菜餚類產品的核心訴求，因此《意見稿》鼓勵企業通過優化產品工藝和貯藏運輸方式等措施提升產品風味和保持品質。

《經濟通通訊社6日專訊》