照顧者 情緒健康
06/02/2026 17:34

【紅包大戰】阿里千問「30億免單」上線9小時下單量超1000萬，稱創造AI購物歷史

　　阿里(09988)千問App「春節30億免單」活動今早正式上線，請用戶透過AI免費點奶茶。千問微博帳號下午近5時發表感謝文稱，活動上線9小時，千問App下單數量已超過1000萬單，感謝用戶「一起創造全球AI購物的歷史」、「一起創造了AI時代全新的生活方式」。

　　千問表示，用戶今日對千問App說了3000多萬次「幫我買」，「這改變了人們十多年來使用手機搜索或點擊的習慣，『說一句話，就能喝到熱騰騰的奶茶』。我們堅信這才是AI的意義--不僅要探求技術高峰，更要呵護人間煙火，幫助人生活得更美好」。

　　千問同時提到，今日用戶體驗AI購物的熱情遠超想像，導致活動出現流量擁堵，影響體驗，目前正持續擴容，提醒用戶免單卡使用期限持續至2月23日大年初七，用戶可以慢慢使用、錯鋒下單，而且免單卡除了買奶茶，還可以用來買外賣，買青菜等生鮮食品，也可以通過千問App買天貓超市和線下商超的年貨；全國的盒馬門店也正在接入千問，用戶可陸續通過千問App享受更豐富免單體驗。
《經濟通通訊社6日專訊》

【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇

